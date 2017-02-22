Bakan Işık'tan Münbiç ve Rakka açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gündeme dair açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu’nun sorularını cevaplayan Işık şunları söyledi:

"ABD YAPMAZSA, TÜRKİYE OPERASYONU DEĞERLENDİRECEK"



"Türkiye’nin olmazsa olma noktalarından biri Münbiç’te PKK-PYD varlığının sonlandırılması. Bunu ABD yapmazsa, Türkiye bu operasyonu değerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu.



"ONLAR İSİM DEĞİŞTİRMEYİ ÇOK SEVERLER"



Orada bir tek PKK PYD unsurunun kalmaması konusunda ABD’nin taahhüdü var. Suriye Demokratik Güçleri tamamen PYD’nin kontrolünde bir yapıdır. onlar isim değiştirmeyi çok severler. Yapı aynı yapıdır.

Türkiye olarak önerimiz, gelin Rakka’da sorunu kalıcı olarak çözecek doğru aktörlerle bunu yapalım. ABD’nin yeni yönetiminin Türkiye’yi daha fazla bir ilgiyle dinlediğini görüyoruz.



"TÜRK ASKERİNE ÇOK FAZLA İHTİYAÇ OLACAĞINI ZANNETMİYORUZ"



Obama yönetimine göre Türkiye ile daha benzer yaklaşımları var. Bu, “her konuda anlaştık” anlamına gelmiyor ama eski yönetime göre yeni yönetimin bölgeye bakışı Türkiye’ye daha yakın bakış. Rakka operasyonunda Türk askerine çok fazla ihtiyaç olacağını zannetmiyoruz.