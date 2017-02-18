  • Türkiye genelinde dev operasyon
  • Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1
  • Başbakan Yıldırım'dan Rakka açıklaması
  • İşkence yapıp, diri diri gömdüler
  • Diyarbakır merkezli şirketten referandum anketi

BAKAN: İSTANBUL’DA 7’NİN ÜZERİNDE DEPREM OLACAK

Bakan: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem beklendiğini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bakan Özhaseki, “2016 yılında bir takım yasal çalışmalar yaptık. İmar mevzuatını değiştiriyoruz. İmarın değişmez anayasasını yazıyoruz. Her bir şehrin anayasasını ayrı ayrı yayınlayacağız. Değişmez kuralları biz koyacağız. Özellikle bir çok yerde terör 2 yıl kadar önce şımarmış vaziyette iken hükümetimizin kararlı şekilde hareket etmesiyle birlikte eli silahlı militanlar bertaraf edildi. Dağlar da temizleniyor. 7 bölgede çok aşırı hasarlar vardı. 70 binin üzerinde bina hasarlıydı.

40 bin kadarı ufak tefek hasarlıydı. Bunları onararak 30 bin civarında evin yapımına başladık. Teröristler her çıktıkları evin içinde bombalama yapmışlar. Her tarafta tuzak var. Yere Kur’an’ı Kerim’i koymuşlar, içini oyarak bomba koymuşlar. Bizim çocuğumuzun duyarlılığını bildikleri için böyle bir tuzak kurmuşlar. Bu örgüt kendi insanlarına ve akrabalarına da zarar veriyor. Bu evleri tek tek temizledik. Terörist ile vatandaşı ayırmak lazım. Sur’da evi yıkılan birisi Diyarbakır’da yeni yapılan yerlerden isterse anahtar hazır. Eğer tarihi yapılarda kalmak isterse onarmasına yardım ediyoruz. Senenin sonuna kadar bütün vatandaşlarımızın evlerini verebilecek durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin envai çeşit yardımını yapıyoruz. PKK’nın da kara propagandası bitmiyor. Uluslararası Af Örgütü de PKK’nın sözcüsü gibi hareket edip, ne kadar iftira varsa kara çalıp gidiyor” dedi.

İstanbul'da 7’nin üzerinde deprem beklentisi

Bakan Özhaseki konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Son bir asırda 6 ve üzerindeki depremleri kast ederek söylüyorum. 56 tane deprem var ülkemizde. Ölen insan sayısı 81 bin 637 kişi, Ülkemizin yüzde 42’si deprem bölgesi üzerinde. Hazırlık yapmamız lazım. Hazırlık yaparsanız Japonlar gibi ninni dinler gibi uyursunuz.

İstanbul da korkunç bir manzara bizi bekliyor. İTÜ’de bir profesör faylar arasındaki uyumu incelemiş. Kaç yılda bir geldiğini incelemiş. 15-20 yıl gibi fayların her biri patlamak üzere. Bilim adamlarının ortak görüşü 2030’a kadar Marmara denizinde deprem olacak. Yarın sabah da olabilir, şu an da olabilir, ama en geç 2030’a kadar deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu deprem 7’ni üzerinde olacak. Deprem olacaksa belediye başkanlarının uyumamamsı lazım. Vatandaşlar tedirgin olmalı. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Türkiye’de yılda 500 bin bağımsız birimi değiştirebilirsek başarılı olduğumuzu sayarız. İstanbul’da 200 binin üzerinde bir binayı değiştirmemiz icap ediyor."

678
-
İzmir'de öldüresiye dayak !İzmir'de öldüresiye dayak !
Şanlıurfa'da patlama ! İşte ilk görüntülerŞanlıurfa'da patlama ! İşte ilk görüntüler
Yoğun kar yağışı nedeniyle 300 kişi mahsur kaldıYoğun kar yağışı nedeniyle 300 kişi mahsur kaldı
Siber saldırılarda hedefteki ülke TürkiyeSiber saldırılarda hedefteki ülke Türkiye
Başbakan Yıldırım Almanya'da gurbetçilere seslendiBaşbakan Yıldırım Almanya'da gurbetçilere seslendi
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyorKılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyor
Org. Akar ifade verecekOrg. Akar ifade verecek
Erdoğan: 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağızErdoğan: 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız
Polis evladın en zor anıPolis evladın en zor anı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS