'Bakan Kaya'nın aracı Hollanda girişinde durduruldu'

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının Hollanda girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.