Bakan kıdem tazminatı için yeni tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni kıdem tazminatı sistemi ile ilgili çalışmaların referandum sonrasında devam edeceğini söyledi.

Habertürk TV yayınında soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Gerek çalışanlar gerek sendikalardan sağlıklı ve güçlü bir yapının kurulması talebi var. Biz çalışanın alınterinin güvencede olmasını isteriz. Ama maalesef yüzde 80 mağduriyet var. Bu olmamalı. İşverenin kasasında bir güvence olmaz. Ay sonunda çalışanın hakkı işveren tarafından fona yatırılmalı. İşverenin kasasında biriken bir hak işçinin güvencesi olmuyor. Referandum sonrası devam edecek" dedi.



Yeni istihdam seferberliği ile hedefin 1.5 milyon istihdam olduğunu hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, "773 lirayı çalışmak isteyen herkese verip, destek olacağız. Yeter ki çalışmak istesin. Dün itibariyle 407 bin artı istihdamı sağladık. Hedefimiz 1,5 milyondu. Bu rakam Nisan'da daha da yüksek olacak. Nisan ve Mayıs'taki rakamlarla 1,5 milyonu yakalayacağız. İşsizlikte yüzde 9'ların altı temel hedefimiz. 500 bin işbaşı eğitimi verdik. 3 ay süresince 1502 TL'lik maaşını biz veriyoruz. 'Sen bunu kurumuna alıştır, kalıcı istihdama dönüştür' diyerek 1,5 milyonun üzerine çıkacağız" diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, emeklilere verilen promosyonlarla ilgili olarak da, "Promosyon 4-5 yıldır gündemdeydi. Bankalarla oturduğumuzda emeklilerin beklediği düzeyde bir rakam oldu. Emeklilerimizin 6,5 milyonu promosyonu almış, rahatlamış. Emeklilerimize bereketli olsun" diye konuştu.