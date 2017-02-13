Bakan Müezzinoğlu: ''53 lirayı ödeyen herkes yararlanacak''

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iki müjde verdi. İlk sevindirici haberi yaş bekleyen emeklilere veren Müezzinoğlu, bu durumda olup sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen rakamları indireceklerini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu en yüksek 427 TL ve en düşük rakam 71 TL'lik ödemek zorunda kalanların sadece 53 TL ödemeleri durumda ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydetti. Bakan Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası'nda yapılacak değişikliğin bu ay sonunda yapılacağını ve uygulamaya geçeceğini açıkladı. Uygulama kamu dışında özel ve üniversite hastanelerinde de geçerli olacak.

"DEĞİŞİKLİK BU AY SONU YÜRÜRLÜKTE"

Bakan Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi. Bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki 71 TL"

"NİNELERE YAPILAN ÖDEME 6 YILA ÇIKABİLİR"

Çalışan anne ve babaların çocukları için ninelere ödenen maaş hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu, 1 yıl yapılan ödemelerin uzatılabileceğini açıkladı. Müezzinoğlu, çalışmanın hükümet programına girmesi ile çocuğun 6 yaşına kadar baba annesine devletin maaş ödeyebileceğini açıkladı.

"30 BİN BAŞVURU"

Çalışma için 30 bin müracattın geldiğini açıklayan Müezzinoğlu çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işverenler arasında başlayan proje bazlı bir çalışma bu. Bin aile üzerinden başlayalım dedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin 500 aile oldu. Türkiye genelinde 10 ilde pilot uygulamaları imzaladık. Büyükanneye verilecek ücretin yarısını biz İŞKUR olarak biz üsteleniyoruz diğer tarafta da işverenler veya onların odaları. Perşembe cuma günü müracatları aldık 30 binin üzerinde müracaat aldık. Bir yıl sonra değerlendirme yapacağız eksik yönlerini geliştirebileceğimiz yönlerine bakacağız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunacağız. Eğer hükümet programına girerse 6 yaşına kadar maaş ödemesi devam edecek"

"VARLIK FONU BİZİ BÜYÜTECEK"

Son günlerde gündemde olan Varlık Fonu hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu fonun özelleşmeyeceğini kaydetti. Bakan Müezzinoğlu fona ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Şu anda iki faktör Türk ekonomisini iki ay içinde çok farklı noktaya getirecek. Birincisi referandum sonucu ki orada evet bekliyoruz. O referandumun sonucu o spekülasyonu, banka kredilerindeki baskıyı ortadan kaldıracak. Diğeri de bu varlık fonu. Fon ile hiç bir kurumumuzun marka değeri düşmeyecek. Tam aksine kurumlarımızın marka değeri daha da artacak. Kurumların marka değerleriyle birlikte bu fonun Türkiye'ye olan güveni de arttıracak. Faizlerin düşmesine yatırımcının daha güvenli gelmesine ciddi bir katkısı olacak. Fonu özellikle bazıları spekülatif anlamında, negatif anlatmaya çalışıyorlar. Ben bunu 28 Şubat sürecinden rahmetli Erbakan hocamızın o havuz sistemini birilerini çok rahatsız etti. Çünkü milletin lehineydi, ekonominin lehineydi şimdide milletin ve ekonominin lehine olacak bir hadiseyi milyonda bir ihtimalleri riskmiş gibi getiriyorlar."

"HEDEFİMİZ İŞSİZLİKTE TEK HANELİ RAKAM"

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, çalışma seferberliğinin gördüğü büyük ilgiyi de anlattı. Hükümetin bu yıl 500 bin kişilik iş başı eğitimiyle birlikte toplam 2 milyon kişilik ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Müezzinoğlu, bu amaçla şimdiye kadar 60'tan fazla ili ziyaret ettiğini dile getirdi. Müezzinoğlu, “Hükümet olarak bu büyük seferberlik için 13 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yıl vereceğimiz bu rakam önünüzdeki yıllarda da artarak sürecek. Sene sonunda işsizliği yüzde 9,5 - 10,5 arasına çekmeyi planlıyoruz. Şubat ve martta yüzbinlerle ifade edilen ek istihdam bekliyoruz" dedi.

"KADEMELİ OLARAK ARTIŞ GERÇEKLEŞİR"

Bakan Müezzinoğlu istihdam paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müezzinoğlu, yapılan çalışma sonrası kademeli olarak istihdamın artacağını Nisan ayında ise çalışmanın ilk sonuçlarına ulaşılacağını kaydetti. 1 buçuk milyon istihdam hedefiyle başlayan çalışma kapsamında Müezzinoğlu bir yıl süresince özel sektörün işe aldığı her kişi için bütün vergilerin, sigorta primlerinin ve işsizlik fonu, gibi bütün rakamların devlet tarafından üstleneceğini söyledi.

"MİLLİ SEFERBERLİK SÜRECEK"

Müezzinoğlu “Tabi ki zor bir 2016 geçirdik. 2016 peş peşe olumsuzluklar getirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi bizim istihdamımızı daralttı. İşsizlik oranlarını Ağustos ayından itibaren kademeli olarak bir yükselme oldu. Önümüzde Şubat, Kasım ve Aralık ayı rakamları gelecek. Onlarda da çok hafif bir yükselme daha üzerine koyabilir. Ama özellikle 2017 Ocak ayından itibaren başlattığımız bu istihdamdaki ve çalışma hayatındaki milli seferberlikte son bir hafta sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın açıklamalarıyla yeniden istihdamda artış başladı. Ama Ocak ayının rakamları Nisan'da gelecek. Sonra Şubat'ta ise Mayıs ayı rakamları gelecek" dedi.