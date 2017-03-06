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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ; SÜRE UZATILDI

Bakan müjdeyi verdi; süre uzatıldı

Maliye Bakanı Ağbal, 2B arazisinde başvurusunu yapmış ama ödemesini yapmamış olan vatandaşlara ek süre müjdesini verdi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu  yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay  daha imkan sağlıyoruz. Yani Eylül'e kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B  arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı  uzatmayı yapıyoruz." dedi.

2B arazi başvurularına ek süre
 
Ağbal, iki gün sonra sona erecek 2B arazi işlemlerine başvuru  süresinin alınan kararla uzatıldığını söyledi.
 
Sakarya'da da çok sayıda 2B arazisi bulunduğunu aktaran Ağbal, şunları  kaydetti:
 
"Vatandaşlarımızdan bir kısmı zamanında müracaat etmiş ama ödemelerini  yapmakta sıkıntı çekmiş, taksitlerini ödememiş, 2B arazisini alma hakkını  kaybetmiş. Bununla ilgili normalde 7 Mart'a kadar getirmiş olduğumuz bir imkan  vardı. O imkan bitiyor. 7 Mart geldiğinde ödemelerini aksatanlar bu sistemden  çıkarılacaklardı. Fakat hükümet olarak bu konuda bir karar aldık. İnşallah  Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma  başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen  vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani eylüle kadar ödemeleri  ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış  vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz. Dolayısıyla 2B arazisi olan  vatandaşlarımıza böylelikle 6 ay süreli yeni bir imkan da getirmiş oluyoruz.  Hayırlı, uğurlu olsun."
 
 Bakan Ağbal, gelişen, büyüyen Türkiye'de Sakarya'nın önümüzdeki  yıllarda bu büyümeden daha fazla pay alacağını da sözlerine ekledi.

"REFORMLARIN EN ÖNEMLİ ŞARTI..."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu ülke eğer kalkınacak,  büyüyecekse, bütün reformlar hızlı ve kuvvetli şekilde yapılacaksa bunun en  önemli şartı, yönetim sisteminde bu reformun yapılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sisteminin sistemimize kazandırılması, sorumlu yargının getirilmesi." dedi. 

Bakan Ağbal, Serdivan ilçesinde bir restoranda Sakarya Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada,  anayasa değişikliğiyle hem yasama hem yürütme hem de yargıda yönetim sistemleri  bakımından çok ciddi kapsamlı değişiklikler yaptıklarını anlattı.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ön plana çıksa da aslında yasama,  yürütme ve yargıda köklü değişiklikler yapıldığını vurgulayan Ağbal, "Onun için  getirilen anayasa değişikliği kendi içerisinde bütünlük oluşturan, kendi  içerisinde birbirini bütünleyen ve yepyeni yasama, yürütme, yargı ilişkilerini  yeniden düzenleyen bir reform. Yönetim sistemi reformu, Türkiye'yi ileriye  taşıyacak bir yapısal reformdur." diye konuştu.
 
Ağbal, yönetim sisteminde temsili demokrasiyi güçlendireceklerini  vurgulayarak, "Gerçekten bütün kuvvetler, yeni sistemde gücünü, kuvvetini  milletten doğrudan alıyor. Doğrudan demokrasi aslında bu yolla güçlenmiş oluyor.  Yönetimde istikrar ve güçlü temsil. Burada en fazla önemsediğimiz konu,  yönetimde, siyasette istikrar. Bunun, bu ülkeye ne kadar zarar verdiğini  1980-1990'lı yıllarda hep beraber gördük. Onun için Türkiye'nin ileriye dönük  ortaya koymuş olduğu vizyonu yerine getirebilmesinin birinci yolu, yönetimde  istikrarın sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.
 
Yeni sistemde artık iktidara gelen yönetim organının en az vatandaşın  yüzde 50+1 oyunu almak zorunda olduğunu ifade eden Ağbal, kuvvetlerin yetki ve  hesap verme sorumluluğunun arttığını anlattı.
 
Mevcut sistemde kuvvetler arasındaki iş biriminde belirsiz olan  alanların varlığına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:
 
"Yasama ile yürütmenin yetki alanları birbirine girmiş durumda. Bazen  yürütme, yasama gibi hareket ediyor, bazen yasama, yürütme gibi hareket ediyor.  Yargı da hepsi gibi hareket ediyor. Bazen bir bakıyorsunuz yargı, yasamanın  yerine geçiyor, kanun koyuyor. Halbuki yeni anayasa ne yapıyor? Bütün kuvvetleri  kendi olmaları gereken alanda yeniden konumlamış oluyor. Yürütme içerisindeki çok  başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanının elinde olağanüstü yetkiler var.  Yürütme organının yapacağı her icraat, sonuçta cumhurbaşkanında bitiyor. Ama  diğer taraftan hükümet de var. Ne oluyor? Aynı konuda yetkili iki tane yürütme  organı içerisinde yapı... Ne yapılması lazım? Bunun tek bir yapıda  birleştirilmesi lazım ki çok daha hızlı, çok daha kararlı bir icraat yapısı  oluşturalım."
 
"Mevcut parlamenter sistem, Türkiye'yi ileri taşıyabilecek yapıda  değil"
 
Naci Ağbal, "tarafsız yargı"nın ilk defa anayasaya gireceğini ifade  ederek, yargının hükümetin ya da bir başkasının yanında değil, adaletin tarafında  olmasını istediklerini kaydetti.
 
Anayasa değişikliğiyle demokrasinin gençleştirildiğini vurgulayan  Ağbal, seçme hakkı olan gençlerin tabi ki seçilme hakları olacağını dile getirdi.  18 yaşında olan gençlerin 40 yaşındakilerden çok daha güzel fikirleri, vizyonları  olabildiğine dikkati çeken Ağbal, gençlere güvendiklerini, TBMM'de halkın verdiği  yetkiyle millete çok güzel hizmet edeceklerini belirtti.
 
Ağbal, mevcut parlamenter sistemin bütün aksaklıkları, eksiklikleri ve  yanlışlıklarıyla Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek bir yapıda olmadığını  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Sürekli birtakım engeller çıkarıyor. Bir kere demokratik temsil  seviyesi yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka yürütmede de yasamada da daha güçlü  bir temsil çoğunluğunu oluşturmamız lazım. Sistem çok yavaş işliyor. En önemlisi  yargı sisteminde reform, artık mutlaka yapılması gereken konu. O yüzden biz  mutlaka bu anayasa değişikliğini yapmak zorundayız. Milletvekili sayısı artacak.  Bu, çok doğru bir şey. Bugün milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz.  Buna ilişkin de yanlış değerlendirmelerde bulunuluyor. Milletvekiliyle milletin  daha sık buluşması lazım. Burada artacak milletvekili sayesinde vatandaş  milletvekiliyle çok daha etkin bir şekilde çalışma imkanına kavuşacak.
 
16 Nisan'da inşallah hep beraber sandığa gideceğiz. Sandıkta ülkemizin  geleceğini, kalkınmasını ve güçlenmesini sağlayacak önemli bir anayasa  değişikliğine oy kullanacağız. Ben tabii ki sizlerin desteğini bekliyorum. Bu  ülke eğer kalkınacak, büyüyecekse, biraz önce ifade ettiğim bütün reformlar hızlı  ve kuvvetli şekilde yapılacaksa bunun en önemli şartı, yönetim sisteminde bu  reformun yapılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sistemimize  kazandırılması, sorumlu yargının getirilmesi."
 
Ağbal, konuşmanın ardından Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  Odası'nı gezdi.

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