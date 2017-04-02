Bakan Soylu: Kandil'de duran itler var ya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu belirterek, "Kandil'de duran itler var ya bu itler, eğer biz bunlara hesap sormazsak namerdiz, namerdiz ve namerdiz. Onları orada tutmaya çalışınlar da bilsinler ki onlarla da hesabımız var. Türkiye kararlıdır ve bu konuyu çözecek" dedi.

Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Hayrat İlçesi'nde halka hitap etti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasayı anlattı. Mevcut sistemin darbeler ürettiğini belirten Bakan Soylu, "Yeni anayasayla güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü millet, güçlü yargı olacak. Milletin efendi olduğu bir sistemi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu konuşmasında, isim vermeden bir gazete yazarının üniversite ve eğitim alanlarının, "Hayır" dediği şeklindeki değerlendirmesine tepki gösterdi, "Dün anlı şanlı gazetelerin birinde ne yazıyor biliyor musunuz? Güya milleti dolaşmış da üniversite ve eğitim alanları "Hayır" diyormuş. Eğitimsiz olanlar da "Evet" diyormuş. Bundan 60 yıl önce de aynı kafadaydınız, şimdi de aynı kafadasınız. Milleti küçümsemekten başka bir anlayışınız yok. Yazıklar olsun size. Yazdığınız kaleme de yazıklar olsun, sizi orada çalıştıranlara da yazıklar olsun. İşleri güçleri bu insanları küçümsemek. Çünkü bir ahlak ve terbiye almamış. Bu mücadele bugünün mücadelesi değildir. 16 Nisan'da biz sadece 18 maddelik bir referanduma gitmiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE KARARLIDIR, BU KONUYU ÇÖZECEK'

Terörle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu şunları söyledi:

"Terörle mücadelenin en kritik safhasındayız şimdi. Bütün evlatlarımızla bugün 33 operasyon yapıyoruz. Bildiğiniz bütün dağlarda varız. Evlatlarımız aslan gibi, polisle, Özel Harekatla şehir içinde operasyonlar yapıyoruz. Her yerde bizim aslanlarımız ay yıldızlı bayrakla bu teröristleri kovalıyor, onlarda fare gibi kaçıyor. Sizin irade ve kararlılığınızla. Kandil'den talimat veriyorlar; "Hayır deyin, karıştırın ortalığı. Türkiye'yi huzur içerisinde bırakmayın." Çünkü ağa babaları Avrupa'dan talimat verirken onlar boş mu duracak? Bu konuda kararlıyız. Kandil'de duran itler var ya bu itler, eğer biz bunlara hesap sormazsak namerdiz, namerdiz ve namerdiz. Onları orada tutmaya çalışınlar da bilsinler ki, onlarla da hesabımız var. Türkiye kararlıdır ve bu konuyu çözecek. Oradaki kardeşlerimizin üzerinden de bu baskıyı kaldıracağız."

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için destek isteyerek konuşmasını noktaladı.