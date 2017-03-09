Bakan Soylu operasyon bölgesinde

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ilçeleri ile Bingöl sınırlarında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik 5 Mart günü başlatılan operasyonlar sürerken, dün gece Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Lice İlçesi'nde yürütülen operasyonun merkezinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır ve Bingöl illerinde 5 Mart günü başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ederken, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonunun merkezi olan Lice'ye dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekilere, operasyon merkezinde operasyon ile ilgili bilgiler verildi.

Bakan Soylu ve yanındakiler yine gece Diyarbakır'dan ayrıldı.

Diyarbakır Valiliğinden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi, ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

5 Mart'tan bu yana Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma, 1'i kadın 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 glock marka tabanca ele geçirildiği bildirildi.

PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1 jandarmanın yaralandığı, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda 19 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (bixi) makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 21 kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 120 kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, 7 el bombası, 2 glock marka tabanca, 1 yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.