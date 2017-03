Bakan Soylu: ''Sıçan gibi kaçıyorlar...''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 30 operasyon yapıyor. Bizimkiler Gabar'da, Cudi'de, Lice kırsalında Mardin'de her yerde onları arıyorlar. Onlar da sıçan gibi kaçıyorlar, sıçan gibi. Biz kimin peşinde olduğumuzu biliyoruz. O İnönü Sıtadı'nda o evlatlarımızın canına mal olan onları katledenleri orada bulacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere özel uçakla Samsun'a geldi. Bakan Soylu ve Bakan Kılıç'ı Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi karşıladı. Bakan Soylu ve Kılıç, karşılama ardından İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'ne giderek burada muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada 7 Haziran 2015'i herkesin hatırladığını anlatırken, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi nasıl bir noktaya getirmek istediklerini hep beraber gördük. Birileri elini ovuşturdu değil mi? Ne diyorlardı?; Artık enayiler yapın üçüncü boğaz köprüsünü biz onu nasıl kullanacağımızı biliriz. "Ey enayi Türk Milleti yapın üçüncü havalimanını nasıl olsa biz faizlerle kuzu kuzu onların paralarını alırız." "Yapın bu ülkede bölünmüş yolları, yapın insansız hava uçaklarını, yapın atın uyduları uzaya biz onları istediğimiz gibi kullanırız." Bağımsızlık diyorsunuz ha. Başka birileri de 7 Haziran'da yüzde 10'u hafif aştıktan sonra şımardı. 7 Haziran'da milleti tehdit ederek millete musluklardan kan akıtmayı göstererek, eğer oy vermezsesiz kanınız bu musluktan akar gibi akacak diye o masum insanları güzel kardeşlerimizi korkutarak, evlerine pusulalar göndererek, oy atmaya giderken sakın ha yanlış yapma diye tehdit ederek. Yetmedi onun üstüne de bir kısmını da bundan sonra bu işlere bulaşmayacağız bize bu seçimde oy verin, söz veriyoruz bizi sadece barajın üzerine çıkarın deyip bir kısmını da kandırarak istismar ederek. Bütün bunlardan sonra yüzde 10'un üzerine çıktı ya; "Ey TC seni tükürüğümüzle boğarız." Hatırlıyorsunuz bu sözü değil mi? Nerede şimdi o? Kodeste değil mi? Bu milleti tanımayanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu milletin birliğine, bu milletin beraberliğine zehir akıtmak isteyenlere bu milletin sessiz kalacağını, bu milletin sabrıyla hareket edeceği ama gereğinin yerine getirileceğini hiç kimse unutmasın. Dediler ki tamam sıra bize geldi bundan sonra Güneydoğu Anadolu'yu biz yöneteceğiz, belediyelerden teröre para aktaracağız, istersek belediyelerin araçları ile çukur açacağız, istersek karşı geleceğiz, istediğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun yanı sıra Mardin, Nusabin, Hakkari, Yüksekova, Varto, Cizre'de özerklik ilan edeceğiz. Madem o kadar yüreğin yetiyordu, o kadar cesurdun, kalleştikten başka birşeyler de biliyordun, cesaretin vardı hadi adamsan, hadi insansan, hadi cesursan, hadi yüreğin yetiyorsa bugün özerklik ilan et de görelim, seni bakalım."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, on yılllardan bu yana "Ak Parti siyaseti gerginleştiriyor, kutuplaştırıyor, kavga ettiriyor" denildiğini, ilk girdiği seçimde yüzde 34 alan partinin 3 gün önce sonucu gelen ankete göre yüzde 52 oy oranına ulaştığını anlattı. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"En son seçimde de zaten yüzde 50 aldı. 34'den 52'ye gelmek kolay mı? Ana muhalefet ne yapıyor 25, 24, 26. Bir ileri bir geri neden? Onun eline bir pusula vermişler demişler ki milletle, hizmetle de bir işin yok. Sen şu verdiğimiz pusulayı takip edeceksin. Senin pusulan bu başka bir pusulaya uymayacaksın. Bu ülkeyi, sen boşver milleti. Onların kullandığı oyu da boşver. Onun da hiçbir ehemmiyeti önemi yok. Senin yapman gereken tek bir şey var o da bizim söylediklerimizi yerine getirmen. Ben allem ederim bir gün anayasa mahkemesi ile iktidar ederim, allem ederim bir gün darbe ile iktidar ederim, allem ederim bir gün darbe ile seni iktidar ederim, allem ederim bir gün yargı ile seni iktidar ederim, allem ederim bir gün Euro, Dolar kirizi çıkar seni iktidar ederim. Allem ederim bir gün develiasyon yaptırır seni iktidar ederim, sen merak etme demiş. Tabi bu sistemi istemezler, niçin istemezler bu sistemde 25 yetmiyor ki, 25 yetmesi için bir projen olacak senin bir şey ortaya kolacaksın. Biz anayasayı nasıl getirdik milletin önüne, MHP ile ittifak ettik. Bir adım biz attık, bir adım da o attı. Orta bir noktada bluştuk. Milletimizin önüne bir öneri getirdik, uzlaştık. Peki sen kimle uzlaştın. Birisiyle ititfak etmen lazım değil mi? Karayılan diyor ki "Eğer evet çıkarsa biz bittik." Peki PKK bugün her yerde sabahtan akşama kadar şurada bütün adamlarına verdiği talimatları tek tek takip ediyor, izliyoruz, yaptıklarını da biliyoruz. Zaten meclisteki uzantılarının ortaya koydukları bütün değerlendirmeleri talimatları bütün milletimiz takip ediyor. Hayır için çırpınıyorlar. Avrupa'daki uzantıları ile beraber dünyadaki uzantıları ile beraber kol kola girmişler, sana kim PKK ile beraber aynı sözde aynı yolda buluş dedi."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısa süre önce akşam Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne gittiğini anlatırken şöyle dedi:

"Trabzon'daydık, Trabzon'dan Ankara'ya geldik, Sayın Cumhurbaşkanımıza 2 saat güvenlik ile ilgili bir birifing arz ettim. Onun akabinde gece saat 11.00'de uçağa bindik evlatlarımız hala ordalar şu an. Evlatlarımız şu anda 30 operasyon yapıyorlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde. 30 ayrı yerde her yerde ve yapmaya devam edecekler. Hem de nasıl biliyor musunuz kış dinlemeden, 2 metre kar dinlemeden. Bizimkiler bugüne kadar bine yakın sığınağı onların o kış üstlenmesi dediğimiz bine yakın sığınağı tarumar etti. Yüzlercesini etkisiz hale getirdi ve ifade etmek istiyorum, bizimkiler Gabar'da da Cudi'de de, Lice kırsalında da, Mardin'de de her yerde onları arıyorlar. Onlar da sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi. İfade etmek istiyorum oraya gittik komutanlarımızla askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucumuz omuz omuza şuanda 7 bini aşkın evladımız sadece bir operasyonunu içerisindeler."

Bakan Soylu, önümüzdeki günlerde daha önemlilerinin gerçekleştirileceğini HDP milletvekillerinden birisinin yanında 30 kişi ile operasyonun yapıldığı bölgeye geldiğini ifade ederken "Neymiş insan hakları? Hangi insan haklarından bahsediyorsunuz. Evet hangi talimatı veren kimin peşinde olduğumuzu biz biliyoruz. Orada yaklaşık şu ana kadar 19 etkisiz hale getirilenler değil, biz kimin peşinde olduğumuzu biliyoruz. Eğer biz onu gerçekleştiremezsek kendimizi iş yapmamış sayacağız. O İnönü Stadı'nda o evlatlarımızın canına mal olan onları katledenleri orada bulacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onları kurtarmak için onları kollamak için oraya geliyorlar" diye ekledi.