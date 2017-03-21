Bakan Soylu: ''Tamamen çökertilmiştir''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin "Artık bu işi bitirmek, Doğu ve Güneydoğu illerimizi terörle anılır halden kurtarmak zorundayız. İnanın Türkiye, terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır." dedi.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'in Eruh ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığında, yeni göreve başlayan 110 güvenlik korucusu için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Nevruzların daha güzel baharları müjdelediğini, buna inandıklarını belirten Soylu, terör meselesinde devlet, milletle birlikteliğinin sağlandığını ifade etti.

"Koruculuğumuz bir kardeşlik projesidir"

Güvenlik koruculuğunun devlet ve millet birlikteliğini sağlamak için başlatılan bir proje olduğuna işaret eden Soylu, "PKK terörünün bir etnik kimlik mesele olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bir bütün olarak bu hain teröre karşı bir irade koyduğunun göstergesidir. Güvenlik koruculuğu sadece silahlı insan sayısını artırmaya yönelik proje değil, koruculuğumuz bir kardeşlik projesidir." diye konuştu.

Bugüne kadar güvenlik korucularının asker, jandarma ve polislerle en ön safta bu mücadeleyi büyük bir uyum ve fedakarlık içinde verdiğini, şehit ve gazi güvenlik korucularının bulunduğunu belirterek, şehit koruculara Allah'tan rahmet diledi.

"Onlar bizim gururumuz ve bu davadaki manevi koruyucularımızdır. İnşallah bu mücadelede korucularımızın varlığı ülkemize, kardeşliğimize, birliğimize güç, kuvvet ve kudret katacaktır." diyen Soylu, korucularla ilgili son dönemde yeni tedbirler ve iyileştirmeler yapıldığını anımsattı.

Bakan Soylu, yeni imkanlar sayesinde korucuların imkanlarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın talimatıyla koruculuğun kurumsal bir yapıya kavuştuğunu, özlük haklarının rehabilite edildiğini aktardı.

Koruculara operasyonlarda ek tazminat alma imkanının da sağlandığına işaret eden Soylu, silah ruhsatlarından alınan harçların bir defalığa mahsus kaldırıldığını bildirdi.

Soylu, operasyonlarda asker ve polisle aynı silah ve teçhizat kullanımının sağlandığını, bunun önemli bir imkan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Korucularımızın tek bir yere bağlanması, iş ve işlemlerinin tek bir yerden sağlanması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Korucular Daire Başkanlığını kurduk. 41,5 yaş olan korucularımızın ortalamasını almış olduğumuz kararla 45-50, 50-55 yaş korucularımızı isteğe bağlı bir şekilde emekli etmek suretiyle 32 yaşa, yani daha genç olanların da tecrübelerinden istifade edebilecek bir yaş ortalamasına çekmiş oluyoruz. Aldığımız ek kadrolarla güvenlik korucularımızın sayısını artırdık. Artık güvenlik korucularımız daha güçlü ve teknik açıdan daha güçlü imkanlara sahiptir. İnşallah bu adımlarımız artarak devam edecektir."

"Örgüte katılım, parmakla sayılır hale gelmiştir"

Bakan Soylu, korucuların yükünün çok ve ağır olan görevlerine başlayacaklarını belirterek, onlardan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Ne yaparsanız yapın, hukuk içerisinde kalın. Asla başka yollara gitmeyin. Aldığınız emanet büyük bir emanettir. Milletin namusu, canı ve malı size emanet. Bu emanetin hesabı bilirsiniz bu dünyada ve mahşerde de ağırdır. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen bir örgütle daima mücadele içinde olacaksınız." diyen Soylu, Allah'ın ve milletin korucularla beraber olduğunu kaydetti.

Korucuların polis, jandarma ve askerle omuz omuza çok önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını bildiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sizler, bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatanı nasıl savunmak gerekiyorsa inşallah o şekilde savunacağız. Sizlerde o gücü, o inancı görüyorum. Artık bu işi bitirmek, Doğu ve Güneydoğu illerimizi terörle anılır halden kurtarmak zorundayız. İnanın Türkiye terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır. Evlatlarımız adım adım bu hainleri takip etmektedir. Bütün inlerine girilmiştir, örgütün şehir yapılanması tamamen çökertilmiştir. Dağ yapılanmasında da girilmez denilen bütün operasyon merkezlerine girilmektedir. Maddi kaynakları neredeyse kurutulmuştur. Örgüte katılım, parmakla sayılır hale gelmiştir. Artık bu yoldan dönüş yoktur."

Milletin ve ülkenin her zorluğu ve sıkıntıyı gördüğünü, ülke olarak, savaş, afet, açlık, en kötüsü ihanet ve fitne gördüklerini anlatan Soylu, "Kardeşine pusu kuran kardeş gördük. Evladına ağlayan analar, gözyaşlarını içine döken babalar gördük. Biz çok yetimler ve öksüzler gördük. Binlerce kilometre uzaklarda oturup bu ülkenin gençlerini kışkırtan, cebine para, eline silah verip birbirinizi vurun diye güya medeni ülkeler gördük. 12-13 yaşındaki çocukları anaların dizinin dibinden kaçırıp dağlara götüren, 40 yıldır bu topraklarda kandan cenazeden ve acıdan başka hiçbir şey vermeyen örgütler gördük. Ama artık bu millet bıkmıştır ve bu millet bu senaryodan yorulmuştur. Bu millet bu güzel ülkede dünyanın en güzel vadilerine, ovalarına ve yaylalarına sahip bu ülkede sürekli arkasını kollamaktan bıkmış ve usanmıştır. İşte bugün devletimiz tam bir kararlılık içerisinde bu terör meselesini bu hainliği bitirmek için azim ve kararlılık içerisinde ipleri eline almıştır." diye konuştu.