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BAKAN SOYLU'DAN PKK AÇIKLAMASI

Bakan Soylu'dan PKK açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Solu, PKK operasyonları hakkında açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti  milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil Fırat ve Salih Fırat ile birlikte Adıyaman  Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Valilikte güvenlik toplantısı yapıldı. Topalantı  yaklaşık 2 saat sürdü. toplantı sonrası açıklama yapan Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör  örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış  döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir.  Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir" dedi.

8 BİN 477 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemlerde PKK ve KCK'nın şehir  yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Son 5  ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır.

Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79  belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış,  689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir" dedi.

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