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BAKAN SOYLU'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki saldırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de çocuğumuz şehit oldu" dedi. Soylu ayrıca son aylarda gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminin faili olan bir kişinin bugün güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini detaylı açıklamanın ise yarın yapılacağını söyledi.

16 Nisan’da yapılacak referandum güvenliği ile ilgili İzmir’de bir toplantı düzenleyen Bakan Soylu, buradaki programın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerinde hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin açıklama yapan Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Soylu ayrıca, 5 aydır peşinde olunan ve ülkede 4-5 aydır bir çok olayın faali olan teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Bir de başka bir haber daha vereceğim. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faali bugün kahraman güvenlik güçlerimiz onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" şeklinde konuştu.

İHA
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