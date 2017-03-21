  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
  • AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
  • Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile

BAKAN SOYLU'NUN NEVRUZ MESAJINDA ÇARPICI İFADELER

Bakan Soylu'nun Nevruz mesajında çarpıcı ifadeler

İçişleri Bakan Soylu, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığını belirtti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç hadiseleri, nevruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp bir insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getirmektedir. Açıkça görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya'da yaklaşık 3 bin yıldır kutlanan baharın, barış ve kardeşliğin müjdecisi olan nevruzun, günümüzde en önemli, en gerekli mesajları da bünyesinde barındırdığını belirtti.

21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç hadiselerinin, nevruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp, bir insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getirdiğini vurgulayan Soylu, "Açıkça görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığına işaret eden Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın bu sesi duyacağına, anlayacağına ve bu kadim medeniyetler beşiği coğrafyanın kan ve gözyaşı değil, ilim, bilim, sanat üreteceği o güzel günlerin çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm insanların Nevruz Günü'nü kutluyor, hem coğrafyamızda hem de tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum."

AA
340
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS