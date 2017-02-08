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BAKAN TALİMATI VERDİ: ''BİR AN ÖNCE ÖDEYİN''

Bakan talimatı verdi: ''Bir an önce ödeyin''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, terörden zarar gören binalar için vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce yapılması talimatını verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden zarar gören illere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısında, az hasarlı binalar için vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki başkanlığında terörden zarar gören bölgelere yönelik çalışmaların ele alındığı Doğu ve Güneydoğu Koordinasyon Toplantısı dün bakanlıkta gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda terörden zarar gören bölgelerde yürütülen imar ve ihya çalışmalarında gelinen son durum masaya yatırıldı.

Toplantıda bürokratlara bölgedeki az hasarlı binalar için hak sahibi vatandaşlara yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması talimatını veren Özhaseki, mağdur olan vatandaşların problemlerinin çözümü noktasında çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Şırnak'ta 12 milyon lira kira yardımı ödenecek

Bakan Özhaseki, terörden en çok zarar gören illerden biri olan Şırnak'ın merkezinde de 12 milyon lira tutarındaki kira yardımlarının bu ay içerisinde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Silopi'de 2 milyon 685 bin 970 lira, Cizre'de 1 milyon 908 bin 995 lira kira yardımının yapıldığını aktaran Özhaseki, çalışmaların bölgede açılan irtibat ofisleri üzerinden vatandaşlarla uzlaşma sağlanarak yürütüldüğünü kaydetti.

Özhaseki, toplantıda ayrıca İller Bankasının bölgede yürüttüğü altyapı çalışmalarına yönelik bilgileri de paylaşarak, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapımlarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 11 eserde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Özhaseki, Gazi ve Melik Ahmet caddelerindeki sokak sağlıklaştırma projesinin 2017 yılı sonu itibarıyla bitirileceğini bildirdi.

AA
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