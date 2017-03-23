Bakan Tüfenkçi'den o yasakla ilgili şok iddia

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD ve İngiltere'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağına ilişkin, "Bunun güvenlikten çok özellikle Türk Hava Yolları'nın son dönemdeki gelişmeleri dikkate alındığında ticari kaygılarla yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye 8 farklı kentten belirli hava yollarıyla yapılacak direkt uçuşlara yönelik elektronik cihaz yasağının, ardından da İngiltere'nin benzer karar almasının esasında ülkelerin ticaretinin gelişmesini de önleyen bir engel olduğunu belirtti.

Bu yasaklar yerine daha komplike sistemlerin olduğuna değinen Tüfenkci, özellikle Türkiye'nin de bu anlamda yasak ülkeler içerisine dahil edilmesini çok doğru bulmadıklarını bildirdi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin her türlü güvenliği aldığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Havalimanlarında, kapılarımızda gerek polisimiz gerek gümrük muhafaza memurlarımız her türlü tedbiri alıyor. Son sistem cihazlar kullanılıyor. Bugüne kadar da tabletlerden, bilgisayarlardan bu tür bir sıkıntıya neden olacak işlemlere de doğrusu rastlamadık. Bu anlamda da bir istihbarat kaydımız da mevcut değil. Bunun güvenlikten çok özellikle Türk Hava Yolları'nın son dönemdeki gelişmeleri dikkate alındığında ticari kaygılarla yapıldığını düşünüyoruz."

Konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının gerekli girişimde bulunduğunu hatırlatan Tüfenkci, elektronik cihazlara yönelik engelleme kararının bir kez daha gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını umduğunu sözlerine ekledi.