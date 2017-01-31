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BAKAN TÜFENKCİ’NİN ACI GÜNÜ

Bakan Tüfenkci’nin acı günü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci Malatya'da toprağa verildi.

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Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Öznur Çalık, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve Tüfenkci ailesi katıldı.

Bakan Tüfenkci’nin acı günü

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere tüm bakanlar ile çok sayıda kurum çelenk gönderdi.

Bir süredir Malatya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan 84 yaşındaki Ayşe Tüfenkci, dün akşam 21.00 sıralarında hayata gözlerini yummuştu.

Bakan Tüfenkci, taziyeleri Şeker Fabrikası Misafirhanesinde kabul ediyor.

İHA
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