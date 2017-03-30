BAKAN YILMAZ AÇIKLADI ! BİR DÖNEM DAHA SONA ERİYOR

Bakan Yılmaz açıkladı ! Bir dönem daha sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan ''bitişik eğik el yazısı''na son verileceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan ve öğrencileri zorladığı savunulan ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.

Öğretmenler ve velilerin sürekli eleştirdiği ve kaldırılmasını istediği el yazısı kaldırılıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamasına göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ‘bitişik eğik el yazısı’ kaldırılacak. Bunun yerine dik temel harfler kullanılacak. El yazısı dersi ise seçmeli ders olacak.

Bir öğretmenin sorusu üzerine Bakan Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak.”

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