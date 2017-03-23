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BAKAN YILMAZ PARAYLA TEZ YAZDIRMA İDDİALARINA NE DEDİ ?

Bakan Yılmaz parayla tez yazdırma iddialarına ne dedi ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, parayla tez yazıldığı iddiasına ilişkin, "Böyle bir işlem yapan kim ise kendisine kötülük ediyor, başkasına değil." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) milli yük vagonu tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının "parayla tez yazıldığı" iddiasını sorması üzerine, Yükseköğretim Kurulunun her iddiayı ciddi olarak incelediğini ve gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Temel, orta ve yüksek öğretimde Türkiye'nin önceliğinin kaliteyi artırmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Eğer böyle bir işlem yaparsa yapan kim ise kendisine kötülük ediyor, başkasına değil. Dolayısıyla sahte, yanlış, başkasının emeği üzerinden belli bir derece almak öncelikle o kişiye en büyük zarardır. Yükseköğretim Kurulumuz üzerine düşeni yapar." diye konuştu.

AA
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