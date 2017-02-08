Bakan Yılmaz, referandum için 2 tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Anayasa değişikliği referandumu için tarih verdi. Yılmaz referandumun 6 ya da 16 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

"Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, bu hafta içerisinde kararını vereceğini ve anayasa değişikliğine ilişkin kanunun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğini söyledi. Bekliyoruz, bugün imzalarsa muhtemelen 9'unda ama bir iki gün sonra, cuma ya da cumartesi günü imzalarsa ayın 16'sında. İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak."