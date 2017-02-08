BAKAN YILMAZ, REFERANDUM İÇİN 2 TARİH VERDİ

Bakan Yılmaz, referandum için 2 tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni anayasa referandumunun ya 6 ya da 16 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Anayasa değişikliği referandumu için tarih verdi. Yılmaz referandumun 6 ya da 16 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

"Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, bu hafta içerisinde kararını vereceğini ve anayasa değişikliğine ilişkin kanunun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğini söyledi. Bekliyoruz, bugün imzalarsa muhtemelen 9'unda ama bir iki gün sonra, cuma ya da cumartesi günü imzalarsa ayın 16'sında. İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak."

397
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptıBahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
Başbakan'dan CHP'ye sert eleştirilerBaşbakan'dan CHP'ye sert eleştiriler
Yardım tartışması korkunç bittiYardım tartışması korkunç bitti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS