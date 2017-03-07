Bakan Zeybekçi işin peşini bırakmıyor ! Dava açacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman internet sitesi olan Bild'in kendisi hakkındaki hakaret dolu haberine ilişkin, "Söz konusu yayın ile ilgili yasal işlemler başlatılacak ve sonuna kadar takip edilecektir" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Alman internet sitesi Bild'de kendisi hakkında yayınlanan hakaret dolu habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zeybekci, Almanya'da demokrasiyle bağdaşmayan yasaklara çanak tutan Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına izahı mümkün olmayan ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırdığını vurguladı. Zeybekci, asla kabul edemeyecekleri bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde gazetecilik adı altında yapılıyor olmasının çok daha vahim olduğunu ifade etti.

"Yasal işlemler başlatılacak"

Zeybekci, haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu yazının, pervasızca iki ülke arasındaki dostluğu zedelemek ve toplumlar arasındaki iyi ilişkileri bozmaktan öte bir işlevinin olmadığının aşikar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan böyle seviyesiz hakaretler sadece şahısları değil o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır. Bu çerçeveden yaklaşım ile söz konusu yayın ile ilgili yasal işlemler başlatılacak ve sonuna kadar takip edilecektir. Almanya ve sınırlı da olsa bazı Avrupa ülkelerinden gelen her fırsatta kaynağı ve savunucu olduklarını iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, basit insani etik kurallarına aykırı uygulamaları üzülerek takip etmekteyiz. Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaşımızın bilgi alma ve seçme hakkını ihlali anlamına gelen yasakçı hiçbir uygulamayı kabul etmemiz mümkün olmadığının altını çizerek; tarihi dostluğumuzun ve ekonomik bağlarımızın olduğu ülkelerde aklıselimi göreve davet ediyorum."