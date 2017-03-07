Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kamuoyunda bedelli askerlik olarak bilinen 2011 ve 2014 yıllarında yapılan düzenlemelerden toplam 274 bin yükümlünün yararlandığını belirtirken elde edilen gelir miktarını ise 5 milyar 774 milyon 700 bin lira olarak açıkladı.

Bakan Işık, 2011 ve 2014 yıllarında çıkarılan bedelli askerlikten elde edilen gelire ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 15 Aralık 2011'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bedelli uygulamasından yararlanabilecek yükümlü sayısının 323 bin 365 olduğunu, bunlardan 70 bin 120 kişinin bedelli askerlik için başvurduğunu ifade eden Bakan Işık, toplam 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandığını kaydetti. Işık 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen 46'ncı maddeyle bedelliden yararlananların ödediği paraların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına açılan özel hesaba yatırıldığını bildirdi.



2014'TE 203 BİN KİŞİ

Bakan Işık, bedelli askerlikle ilgili 13 Aralık 2014 tarihinde yapılan uygulamadan ise yararlanabilecek yükümlü sayısının 449 bin 553 olduğunu, bunlardan da 203 bin 905'sinin başvuruda bulunduğunu kaydetti. Işık 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesinden ise 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi. Işık 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen geçici 52'nci madde uyarınca kanun kapsamına giren yükümlülerin 18 bin veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SDDF) adına açılan banka hesaplarına yatırarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığını söyledi. Işık yükümlülerden toplanan paranın ise SSDF'ye gelir kaydedildiğini bildirdi

Yeni Asır