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BAKAN'DAN CANLI YAYINDA FLAŞ GÜLEN AÇIKLAMASI

Bakan'dan canlı yayında flaş Gülen açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı ile bugün akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AA editör masasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ve diğer AB ülkelerinden 2007'den 2017'ye kadar iadesi talep edilen 443 kişi olduğunu söyleyen Bozdağ, "Şimdiye kadar bunlardan 12 tanesi bize iade edilmiş, geri kalanlar iade edilmedi. Örneğin Almanya'dan 177 kişinin iadesini talep etmişiz, ikisini bize iade etmiş. Hollanda'dan 11 kişinin iadesini talep etmişiz, bir kişinin iadesi var, Avusturya'dan talep ettiğimiz hiçbir kimsenin iadesi yok. Fransa'dan 32 PKK'lı talep etmişiz, hiçbirinin iadesi yok." dedi.

"BU AKŞAM GÖRÜŞECEĞİM"

Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin de "Bugün akşam ABD Adalet Bakanı'yla bir telefon görüşmemiz olacak. Bu konuyu tekrar kendileriyle görüşeceğiz. Ayrıca bugün yine Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ABD'de, Washington'da bazı temasları olacak. Bu çerçevede büyük ihtimalle Adalet Bakanı'yla da konuşacak, bu konuları görüşme ve oraya birinci elden Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetleri aktarma imkanı bulacaktır. Biz yeni yönetim döneminde bu konuda yeni bir anlayış beklediğimizi ve farklı bir uygulama olacağı beklentimizin çok yüksek olduğunu her defasında ifade ettik. Umarız beklediğimiz gibi bir sonuç çıkar." diye konuştu.

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