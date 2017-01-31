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BAKAN'DAN ÇİĞ SÜT AÇIKLAMASI

Bakan'dan çiğ süt açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ süt satışı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin düzenleme sonrası, çiğ sütün satışıyla ilgili başlayan tartışmalarla ilgili "Çiğ sütü, talep eden vatandaşa nasıl en yakın yerden ulaştırabiliriz; diye bir düzenleme yapmışken, "Çiğ süt satılmayacak" gibi bir yaklaşım kabul edilebilir değil. Amacımız sağlıklı sütü talep eden vatandaşlarımıza çiğ süt olarak ulaştırmak. Amacımız çiğ sütü satmayı yasaklamak değil" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına yönelik düzenlemenin ardından çiğ sütün satışıyla ilgili başlayan tartışmalara cevap verdi. Amaçlarının çiğ süt satışını yasaklamak olmadığını vurgulayan Bakan Çelik, "Tam tersi bir düzenleme. Kamuoyundaki bu algının tam tersine, çiğ sütü talep eden vatandaşa nasıl en yakın yerden ulaştırabiliriz; diye bir düzenleme yapmışken, "Çiğ süt satılmayacak" gibi bir yaklaşım kabul edilebilir değil. Biz orta ve büyük işletmelerin var olan çiğ süt talebini karşılamak adına hangi kriterlere uymaları gerektiğini söyledik. Biz işletmelerin çiğ sütü nasıl tüketiciye ulaştıracağını konuşurken, köydeki Ayşe Teyze'nin sütüyle uğraşmaya başladılar. Bunlar büyük haksızlıktır. Büyük yanlışlıktır. Gerçeği yansıtmamaktadır. Amacımız sağlıklı sütü talep eden vatandaşlarımıza çiğ süt olarak ulaştırmaktır. Amacımız çiğ sütü satmayı yasaklamak değildir" diye konuştu.

DHA
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