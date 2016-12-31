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BAKAN'DAN ELEKTRİK ARIZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama

Enerji Bakanı Albayrak, "İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.

"İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık"

Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgedeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık." 

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Bakan Albayrak işçilere baklava ikram etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindik Mahallesinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik kesintilerine neden olan arızanın giderilmesi için yüksek gerilim hatlarında çalışan ekipleri ziyaret etti. İşçilere baklava ikram eden Bakan Albayrak, yeni yıllarını kutladı.

AA
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