Bakan'dan emekli promosyonunda büyük müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını hangi bankadan almak istiyorlarsa problem yaşamadan alabileceklerini söyledi. Bankalara gerekli talimatın gönderildiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bankalar, yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiç bir evrak istemeyecekler. Onun dışında hiç bir şart öne sürmeyecekler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye İşverenler Sendikası tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Müezzinoğlu, Şişli'de bulunan Wyndham Hotel'de düzenlenen etkinliğin sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Emekliler hangi bankadan maaşlarını almak istiyorlarsa o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar"

Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını almak istedikleri bankalarla yaşadıkları problemlere çözüm getirildiğini söyledi. Gerekli talimatların bütün bankalar gönderildiğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Şuanda bugünden itibaren tüm emeklilerimize şunu söylüyorum. Hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar. "Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim" Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Öyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Ve emeklilerimizden promosyonla ilgili "ben maaşımı 3 yıl süresince A bankadan çekmek istiyorum ve bununla ilgili protokole imza atarım." Onun dışında hiçbir şart öne sürmeyecekler. Dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra dolayısıyla bürokrasi yok" diye konuştu.

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde emeklilik yaşı 65'in altında olan tek bir ülke yok"

Emeklilik yaşı ve meslek liselilerin yaptığı staj sürelerinin de sigortalı sayılması konularındaki sorulara da cevap veren Bakan Müezzinoğlu, "Şu kampanya, şayet ben erken yaşta emekli olayım kampanyasıysa yanlış. Şimdi biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'ler de de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde emeklilik yaşı 65'in altında olan tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e sonra 54'e sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Ve emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu farz edelim ki 48 yaşında gününü doldurmuş, iki sene beklemek durumda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak. 50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortalama hedeflerimiz bozulmasın ve emeklilikleri emeklilik döneminde mağdur etmeyelim. Staj dönemi bir eğitimidir. Şimdi staj dönemini de çalışan statüsüne koyduğumuz zaman o zaman lisedeki öğrencileri de çalışan statüsüne koyalım. Staj çıraklık eğitiminin bir parçasıdır. Çıraklığı yapmadığı için zaten bugün biz nitelikli elemen sorunu yaşıyoruz ve biz onun çıraklığına maddi destek veriyoruz ama bir de bunu hem çalışıyormuş gibi emekliliğe yansıtılırsa yani biz çok vicdani görmüyoruz" şeklinde konuştu.