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BAKAN'DAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bakan'dan emeklilik açıklaması

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu emeklilik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hasanbey Hamamı Kültür Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de erken yaşta emekli olanları örnek göstererek, "2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olacak" dedi. Müezzinoğlu, şu ana kadar emekliye 4.5 milyar lira banka promosyon ödemesi de yapıldığını belirtti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği Hasanbey Hamamı Kültür Merkezi açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni anayasada seçilme yaşının 18'e indirilmesine tepki gösteren CHP'yi eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu referandum söylemleri üzerinden eleştiren Bakan Müezzinoğlu, "Gençlere güvenmek gerek. Bu gençlere inanmayarak, bu gençlere işimize geldiği zaman güvenip işimize geldiği zaman da güvenmeyerek geleceğimizi güçlü kılamayız. 18- 24 yaş arasındaki gençlere diyoruz ki, "mahallenin muhtarına seçebilirsin, ama mahalle muhtar adayı olamazsın." Olsun, ne olacak. Bu genci mahallesi seviyor. Belki oradan yarın bir Recep Tayyip Erdoğan çıkacak. Geleceğini şekillendiren gençlerine güvenerek, oralardan yeni yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkartmayan büyük bir medeniyetin yolculuğu yapmalıyız. Ama CHP buralardan yeni Kılıçdaroğluları çıkacak diye korkuyorsa, gençlere haksızlık yapmaya hakkı yok" dedi.

2036'DA ERKEKLER 60 KADINLAR 58 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK

Türkiye'de emekli olup da yaşa takılanları ve erken yaşta emekli olanları örnek gösteren Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda benim yaşa takılan kardeşlerim var. Yaşa takıldığı halde 48 yaşında emekli olanlar var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliği yapıyor olmasına rağmen yaşa takılan milletvekilleri var. Takılacak. Vatandaş nasıl takılıyorsa o da takılacak. Biz ilk defa emeklilik ortalama yaşını 52'ye getirdik. Ama hala 47 - 48'de emekli olanlar var. 2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olacak. Bugün Almanya'da 65 yaşından önce emekli olan tek bir kişi yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde 65 yaşından önce emekli olan yok."

Referanduma gidecek anayasa değişikliğinde seçilme yaşının 18'e indirilmesini eleştiren CHP'ye yanıt veren Müezzinoğlu, "CHP diyor ki "18 yaşındaki çocuğu emekli yapacaklar. Bunlar da kendi çocukları olacak." Milleti kıt akıllı zannediyorlar. Millet seni niye seçmiyor? Yıllardır millete yanlış yapmazsan, millete hizmeti doğru verirsen, millet seni baş tacı yapar merak etme Kılıçdaroğlu. Yalan söyleyerek, milleti kandırarak bu milletin kaderiyle oynayamazsın" diye konuştu.

4.5 MiLYAR PROMOSYON VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik başlayan promosyon ödemeleriyle ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Şu ana kadar emekliye 4.5 milyar lira banka promosyon ödemesi yaptık. Eski kanuna göre 30 yıldan fazla çalışan emekliye sadece 30 yıllık ikramiyesi ödeniyordu. 3 ay önce düzenleme yaptık kanunda. 30 yıldan fazla çalışanların geri kalan yıllarının da ikramiyesini ödemeye başladık. Toplam 90 bin emekliye 700 milyon ilave fark ödeyeceğiz" dedi.

Buradaki açılışın ardından Müezzinoğlu Güzelyalı'ya geçerek esnafı ziyaret etti. Bir lokantaya giren Müezzinoğlu bıçağı eline alarak cağ döneri kesti.

DHA
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