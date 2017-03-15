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BAKAN'DAN HOLLANDA'YA ÇOK NET MESAJ

Bakan'dan Hollanda'ya çok net mesaj

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer biz de Türkiye  Cumhuriyeti olarak onlar gibi hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası  gütseydik, o gece Hollanda'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırıp, kulağından  tutup hücreye atardık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD),  Akra Barut Oteli'nde düzenlediği yemekte Antalyalı iş adamlarıyla bir araya  geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hollanda ve Almanya ile yaşanan  sorunlardan ülkelerin vatandaşlarını ayrı tuttuklarını, Hollanda ve Almanya  vatandaşlarını dost olarak gördüklerini söyledi.

"Şu anda zaten Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok, sorunu ciddi  şekilde aştık" diyen Çavuşoğlu, Berlin'deki turizm fuarı öncesinde yapılan  görüşmelerde belli bir noktaya geldiklerini kaydetti.

Gerginliğin artmasını istemediklerini ancak ne Almanya ne de Hollanda  ile yaşanan gerginliklerin hiçbirinin nedeninin kendileri olmadığını ifade eden  Çavuşoğlu, "Esasında bu, Avrupa'nın içine düştüğü durumun bize de yansımasıdır.  Nedir bu durum? Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı,  göçmen karşıtlığı, yani Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona  uğratacak şekilde aşırı noktaya gelindi. Merkezdeki siyasetçilerin, aşırı  partilerin her sene güç kazanmasından dolayı bir zemin kaybı var." dedi.

Hollanda hükümetinin Geert Wilders gibi davranmasının başka türlü  izahının olamayacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Oysa ben telefonda kendisine söyledim. Başbakanın garip açıklamasına  rağmen 'eğer sizdeki seçimden sonra gelmem uygunsa sizi seçimden önce gelmem  rahatsız edecekse seçimden sonra geleyim. Niye sizi, Wilders gibi biri karşısında  zor duruma düşüreyim?' 'Seçimden sonra da sana garanti veremem, gelmenizi  istemiyorum.'  dedi. 'Başbakanla konuş bana geri dön, kararını ver ayın  17-18'inde (mart) de gelebilirim.' dedim. Başbakanla görüşüp bana dönünceye  kadar, yani telefon beklerken Başbakandan bir açıklama, 'Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanı seçim öncesinde de seçim sonrasında da Hollanda'ya gelemez.  Hollanda'ya gelirse laleleri görmeye gelir, müzeleri görmeye gelir."

Bu kısıma dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "(Hollanda  Başbakanı) 'Türklerle buluşamaz.' diyor. Şimdi ben vatandaşlarımı sana rehin mi  verdim? Onlar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Olmasa da sana rehin  değil, onlar Türk. Ne demek Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, oradaki  Türklerle konuşamaz. Dikkat edin açıklamalarda 'bizim vatandaşımız onlar' diyor.  Onlar Türkiye'deki seçimlerde oy kullanıyor, bizim de vatandaşımız. Biz onlara  hep olumlu mesaj veriyoruz, 'Bu ülkeye entegre olun, dillerini öğrenin, katkı  sağlayın...' diyoruz. Hiçbir mesajımızda, oradaki Türklere yönelik  konuşmalarımızda o ülkelerin aleyhine bir şey söylemedik. Niye söyleyelim? Bizim  derdimiz o değil, biz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz,  istekleri varsa karşılıyoruz."

"80 milyonunun onuru çiğnetemeyiz"

Her zaman diplomasiyi tercih ettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu,  "Turizm sektörüyle bizi tehdit edecekler diye biz, 80 milyonun onurunu  çiğnetemeyiz. Bu konuda da dik duruşumuzu gösteririz. Bu dengeyi çok iyi  korumamız lazım." dedi.

Hiç kimseyi ticari olarak tehdit etmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu,  sadece Almanya'nın geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar avroluk otomobil sattığını dile  getirdi.

Çavuşoğlu, "Ticaret başka, iş adamlarının ne suçu var? Hollanda'daki  iş adamlarının bir suçu yok ki. Hollanda'da şu anda aynı faşist çizgiye gelen  partilerin, hükümetin, 'biraz daha Wilders'ten biraz daha oy alabilir miyim?'  diye popülizm yaparak uyguladıkları kabul edilemez. Hak, demokrasi, özgürlükler  adına kabul edilemez. Peki uluslararası hukuk, Viyana sözleşmesi... Eğer biz de  Türkiye Cumhuriyeti olarak onlar gibi hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası  gütseydik, o gece Hollanda'nın Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırıp, kulağından  tutup hücreye atardık." diye konuştu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye uçuşları artırma çalışmaları

Antalya'ya yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu,  Antalya Havalimanı'nı da Gazipaşa Havalimanı'nı da genişletme çalışmaları  yapılacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna'dan charter uçuşların artırılması için çalıştıklarını  ifade eden Çavuşoğlu, Ukrayna-Türkiye arasında kimlikle seyahat sağlamak için  anlaşmanın dün imzalandığını anımsattı.

Ukrayna vatandaşlarının sadece yüzde 30'unun pasaportu bulunduğunu ve  ülkede pasaport almanın çok masraflı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Geçen sene  buna rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 48  artış oldu. Bu sayı neden 1,5-2 milyona çıkmasın." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'yı bir öğrenci kenti yapmak için  çalıştıklarını, şu anda kentte 5 olan üniversite sayısını 10'a yükseltmek  istediklerini bildirdi.

AA
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