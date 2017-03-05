Bakan'dan lojistik altyapı açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ti·caretinde lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik teşvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasında değişen teşvik kapsamında yatırımların yüzde 75'i· karşılanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğuna dikkati çekmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ürünlerin tarla ve pazar fiyatları arasındaki makasın daralması için harekete geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sebze ve meyve ticaretinde lojisti·k altyapının geliştirilmesi ve lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler alacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda söz konusu piyasadaki aracı sayısının azaltılmasına yönelik pilot uygulamanın başlatıldığını belirten Tüfenkci, uygulamada tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm yollarının da geliştirildiğini vurguladı.

Lojistik yatırımların hızlandırılması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Tüfenkci, bu çerçevede soğutma üniteleri, soğuk hava depoları, kurutma, temi·zleme, ayıklama, paketleme üniteleri ve bunlara ilişkin makine ve ekipman alımlarına teşvik uygulanabileceğini aktardı. Tüfenkci, "Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Isparta, İzmi·r, karaman, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Samsun olmak üzere 17 ildeki yatırımların teşvik kapsamına alınmasını planlıyoruz. Ayrıca, 250 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, yatırımların azami yüzde 75'i karşılanacak." diye konuştu.

Tüfenkci, teşviklerin bunlarla sınırlı kalmadığını anlatarak, "Üreti·ci· örgütleri·ne i·lave teşvikler de vereceğiz. Altyapı desteğine ek olarak uygun ve yeterli· personel istihdamına yönelik teşviklerle de üreticilerimizin yanında yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tüfenkci, sebze meyvede zayi·at oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle ekonomiye 15 mi·lyar lira kazandırılabileceğine işaret etti.

"Lisanslı depo kapasitemiz genişlemeye devam ediyor"

Tarım ürünlerinin modern alanlarla saklanabilmesine imkan tanıyan lisanslı depoculuğa ilişkin de açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Şu an itibarıyla 42 kuruluş i·zni· veri·len li·sanslı depo i·şletmesi·, 18 faali·yet i·zni· veri·len li·sanslı depo işletmesi·, 9 da yetki·lendi·ri·len ti·caret borsası bulunuyor. Hububatta 808 bin ton, pamukta 15 bin ton ve zeytinde 5 bin ton olmak üzere 828 bin tonluk lisanslı depo kapasitesine sahibiz. 2016 yılı i·çeri·si·nde bi·r önceki· yıla göre faaliyetteki· li·sanslı depo i·şletmesi· sayısında yüzde 88'li·k, li·sanslı depo kapasitesi·nde i·se yüzde 85'lik bi·r artış sağlanmıştır. 2017 yılında li·sanslı depo kapasi·temi·zi· yüzde 100 oranında artıracağız." şeklinde konuştu.