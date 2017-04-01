Bakan'dan ''siz benim donumu bile indiremezsiniz'' yorumu

Geçtiğimiz günlerde Sinop’ta katıldığı bir mitingde, bir çocuğun eline verilen ve üzerinde "Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz" yazan bir pankartın önünde gülümseyerek fotoğraf çektirmesi büyük tepki toplayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "O pankartı da fotoğraf çekildikten sonra gördüm. Çocuğun babasına, “Bu nedir böyle? Bu çocuğun eline neden verdin sen bunu?” dedim. Kızdım. Sonra yolumuza devam ettik" dedi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Özhaseki'nin olaya dair açıklamaları şöyle:

Ben o gün Sinop’taydım. 5 ilçeye 1’er, 2’şer saat arayla götürdüler. Oradan oraya... Sinop’ta bazı ilçeler belki hayatlarında ilk kez bakan görüyordu, insanlar hep sokaklardaydı. Anneler-babalar, çocuklarını getirip resim çektiriyorlardı. Resim çektirmekten vallahi yoruldum. O pankartı da resim çekildikten sonra gördüm. Çocuğun babasına, “Bu nedir böyle? Bu çocuğun eline neden verdin sen bunu?” dedim. Kızdım. Sonra yolumuza devam ettik. Sinop’un bir köyünden tüm Türkiye’ye yayılacağı aklıma gelmedi. Farkında değildik meselenin büyüdüğünün... Bunun savunacak tarafı mı var Allah aşkına! Bunu nasıl savunayım ben? Böyle bir rezillik, böyle bir çirkinlik olabilir mi? Keşke olmasaydı. Üzgünüm. Başka diyecek bir şeyim yok."