  • Türkiye'den AB'ye tarihi rest
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...
  • MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !
  • Suriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyor
  • Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası

BAKAN'DAN YGS AÇIKLAMASI: BEDELİ AĞIR OLDU

Bakan'dan YGS açıklaması: Bedeli ağır oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YGS'de bu yıl uygulamaya konulan 15 dakika kuralı için bu açıklamayı yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 dakika kuralı nedeniyle Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na (YGS) katılamayan öğrencilerle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bedeli biraz ağır olmuş. Sonraki yıllarda mutlaka 15 dakika önce değil, yarım saat önce orada olmak lazım" dedi. İzmir Valiliği'ni ziyareti sırasında konuşan Yılmaz, konu hakkında ÖSYM Başkanı'nı da aradığını belirterek kendisine şu bilginin verildiğini söyledi:

"Sınava girerken sınav giriş kimlik belgesi veriyoruz. Bu sınav giriş belgesini kişiler internet üzerinden alıyor. İnternet üzerinde bu kimlik belgesi verilmeden önce mutlaka orada uyarı bulunuyor; 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum butonu var. Ancak buna evet derseniz size kimlik veriliyor."

Bu uygulamadan sonra hiçbir şeyden haberim yoktu gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söyleyen Yılmaz "Rahatsız edici bir görüntü var ancak bu görüntü gelecek yıllar için bu süreye çok daha uymayı zorunlu hale getirecektir" diye konuştu.

401
-
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
TRT'nin profesörü fizikçi çıktıTRT'nin profesörü fizikçi çıktı
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''
Asena Atalay ''geçmişini'' sildiremediAsena Atalay ''geçmişini'' sildiremedi
CHP'li Sertel: Başbakan'ın oğlunun Hollanda'da yatırımı var mı ?CHP'li Sertel: Başbakan'ın oğlunun Hollanda'da yatırımı var mı ?
Kesik el cinayetinde müebbetKesik el cinayetinde müebbet
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS