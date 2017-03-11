Bakandan 'YGS süresince korna çalmayın' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kars Valiliğini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın yapılacak YGS'ye girecek öğrencilere herkesin destek vermesini istedi.

Yarın 2 milyonun üzerindeki öğrencinin YGS'ye gireceğine dikkati çeken Yılmaz, "Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin sınav süresince, özellikle şoförlerimiz olmak üzere işi olmayan sokağa çıkmasın yani ilave trafik sıkışıklığı oluşturulmasın. Kimse okul ve sınav yerlerinden geçerken kornaya basmasın." diye konuştu.

Yılmaz, herkesin elinden geldiğince öğrencilere yardımcı olmasını isteyerek, "Her türlü tedbiri almak, öğrencilerin sınavını gönül rahatlığı ve huzurlu şekilde geçirmesini sağlamak lazım. Kendilerine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin yarını bu kardeşlerimin gireceği sınavdan alınacak sonuçla çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YGS dolayısıyla yarın bazı belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini sözlerine ekledi.