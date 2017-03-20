Bakan'ı böyle karşıladılar: Yaşa Süleyman Soylu Paşa yaşa..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de katıldığı bir toplantıda kürsüye, "Yaşa Süleyman Soylu Paşa yaşa.." , İzmir marşının sözlerini "Trabzon'un dağlarında çiçekler açar. Yaşa Süleyman Soylu Paşa.." şeklinde değiştirip söyleyenlerin tezahuratlarıyla geldi. Soylu konuşmasına bu gruba teşekkür ettikten sonra başladı.

Bakaı Süleyman Soylu, Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Güngören Trabzonlular Derneği etkinliğine katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Bakan Soylu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada salondan İzmir marşının sözlerinin değiştirilerek söylendiği duyuldu. İzmir marşı, "Trabzon'un dağlarında çiçekler açar, yaşa Süleyman Soylu paşa yaşa" şeklinde söylendiği sırada Bakan Soylu, salondakilere teşekkür etti. Salondaki grup İçişleri Bakanı'nın adının geçtiği sloganla tezahüratını sürdürdü. Salonda bu kez "Oley.. Oley.. Süleyman Soylu.. Hainlerin korkusu Süleyman Soylu.." şeklinde slogan yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu salondakilere hitaben konuşmasına, onlara Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdiğini söyleyerek başladı.