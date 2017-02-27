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BAKAN'IN KONVOYU GEÇERKEN ATEŞ AÇILDI

Bakan'ın konvoyu geçerken ateş açıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Kocaeli ziyaretinde hareketli anlar yaşandı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nden Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis, hareke geçti. Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki Berat T., bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası'ndaki programdan sonra Derince'ye gitmek üzere yola çıktı. Bakan Fikri Işık'ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi. Polis ihbarla harekete geçti. Ateş açıldığı iddia edilen 41 plakalı beyaz renkli İzmit istikametine giden aracın peşine düşüldü.

ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün konvoyunda ateş açan kişiyi yakaladı. 19 yaşındaki Berat T. Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı.

Berat T.’nin ateş açtığı silahın kurusıkı olduğu, tabancayı mahallede bulunan evine bıraktıktan sonra kız arkadaşıyla buluştuğu öğrenildi. Polis, Berat T.’nin kullandığı aracın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Berat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA
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