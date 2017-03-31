BAKAN'IN KONVOYUNDA FECİ KAZA ! YARALILAR VAR

Bakan'ın konvoyunda feci kaza ! Yaralılar var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Gümüşhane programı sırasında konvoyunda kaza meydana geldi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Gümüşhane ziyareti sırasında konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi ziyaretinin ardından cuma namazı için il merkezine hareket eden Bakan Fikri Işık'ın aracını takip eden Kadir Koncuk yönetimindeki 29 AN 700 plakalı otomobil ile Özgür Altıntaş yönetimindeki 29 DH 778 plakalı minibüs Eskibağlar mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan Bakanlık Müşavirleri'nden Muammer Duran, Ertan Ömeroğlu, bakanlık basın görevlisi Özgür Yurdakadim ile otomobil sürücüsü Kadir Koncuk ile minibüs sürücüsü Özgür Altıntaş yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazadan cuma namazı sonrasında haberi olan Bakan Fikri Işık hemen hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

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