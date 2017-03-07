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BAKAN'IN ÖZEL KALEMİ DE FETÖ'CÜ ÇIKTI İDDİASI

Bakan'ın özel kalemi de FETÖ'cü çıktı iddiası

15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı şoke etti.

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15 Temmuz akşamı Genelkurmay Karargahı’nda olan Albay Tevfik Gök’ün zırhlı araçlara eskortluk yaptığı ortaya çıktı. İddianamede gözaltı sonrası serbest kalan ardından da firar eden Gök’ün, Bakan Işık’a bilgi akışını engellediği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı.

Kalkışma sırasında 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na gelen zırhlı araçlara o dönem Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Albay Tevfik Gök'ün eskortluk yaptığı ortaya çıktı.

Albay Gök'ün, karargah içinden Milli Savunma Bakanı'na verilecek bilgi akışını da engellediği kaydedildi. İddianamede, Gök'ün karargahta en son bir grup askerle sivil kıyafetli olarak görüldüğü ve firar ettiği de belirtildi.

KALKIŞMA İÇİN BİLGİ TOPLADI

Ankara Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile savcılar Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya tarafından hazırlanan iddianamede, Gök'ün kalkışmadan bir gün önce darbe hazırlık planı anlatıldı. Karargah içi nöbetlerin nasıl tutulduğu, Genelkurmay ara geçiş kapılarının kimler tarafından kapatıldığı ve anahtarların kimlerde olduğuna dair bilgi topladığı belirtildi.15 Temmuz saat 19.50 sıralarında karargah içinde olan Albay Tevfik Gök'ün saat 20.00 sularında darbe saatinin öne alınması üzerine 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'na gittiği kaydedildi. Gök'ün buradaki darbeci grupla yaptığı görüşmenin ardından zırhlı araçlarla Genelkurmay Karargahı'na döndüğü de aktarıldı.

Gök için, “FETÖ'nün planlayıp, sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsü fiillerine ‘fail' sıfatıyla katılan şüphelinin, örgüt üyesi olarak da kabul edilmesinde zorunluluk bulunduğu, karargaha getirdiği aracın niteliği ve eylemlerinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, darbeye teşebbüs eylemine yönelik işlenen tüm suçlardan sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. Bakan Fikri Işık, darbe girişimi sonrası Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Tevfik Gök'ün firarda olduğunu açıklamıştı.

Sözcü
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