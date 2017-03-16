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BAKAN'LA SELFİE ÇEKERKEN GÖRÜNMEZ KAZA...

Bakan'la selfie çekerken görünmez kaza...

Muğla'da bir etkinliğe katılan Bakan Müezzinoğlu ve vatandaşların bulunduğu platformun zemini ağırlığa dayanamadı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muğla’daki programı kapsamında Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. 30 dakika kadar süren konuşmasında Müezzinoğlu’nu, yaklaşık 300 kişi dinledi. Bakan Müezzinoğlu’na konuşmasını bitirdikten sonra, oda başkanları tarafından el dokuması Milas halısı hediye edildi. Hediyeyi alan Bakan Müezzinoğlu, programı izleyenlerin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini kırmadı.

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Kürsünün bulunduğu platform üzerinde partililerle selfie yaparken bir kaza yaşandı. Bakan Müezzinoğlu ve vatandaşların bulunduğu platformun zemini, ağırlığa dayanamayarak gürültüyle kırılarak çöktü.

Müezzinoğlu’nun bir ayağı çöken platformun içine girerken, bakanı partililer kollarından tutarak düşmekten son anda kurtardı. Bakan Müezzinoğlu, bu durumu tebessümle karşılayıp, "Olur böyle şeyler" dedi.

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