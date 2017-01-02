Bakanlar Kurulu toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13.00'te KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul edeceği, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edeceği belirtildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS