Bakanlık ihbarcılara 3.1 milyon TL dağıttı

Maliye Bakanlığı, 2016 yılı içinde 240 kişiye 3 milyon 142 bin liralık ihbar ikramiyesi ödedi. Bir önceki yıl 338 kişiye 6 milyon lira ihbar ikramiyesi ödenmişti. Vergi ihbarlarına ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme 1905 sayılı yasada düzenleniyor. Yapılan ihbar doğru çıkarsa ihbarcıya yüzde 10 ikramiye veriliyor. İhbar ikramiyesinin üçte biri vergi ve cezanın tahakkuk ettiği tarihte kalan kısmı da tahsilat yapıldıktan sonra ödeniyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; İhbar ikramiyesine ilişkin düzenlemeler geçen yıl kamuoyuna görüşe açılan Vergi Usul Yasa taslağının içinde yeniden düzenlendi. Muhbirin hakkında ihbarda bulunduğu kişi ve kuruluşun ortağı, yöneticisi veya çalışanı olması kendisine ihbar ikramiyesi ödenmesine engel teşkil etmeyecek. İhbar ikramiyesine hak kazanılabilmesi için ihbarla vergi zıyai arasında illiyet bağı (nedensellik) olması gerekecek. Taslakta oran değişikliğine gidilmedi. Kesinleşen vergi tutarının yüzde 10’u oranında ikramiye ödenebilecek.

2016’DA KİŞİ SAYISI AZALDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2016 yılı faaliyet raporunda geçen yıl ihbarda bulunan kişilere yapılan ödeme yer aldı. 2016 yılında ihbar ikramiyesi yapılan kişi sayısı azaldı. 2015 yılında ihbarda bulunan 338 kişiye 6 milyon liralık ödeme yapılmıştı. 2014 yılında 296 kişiye 6.2 milyon liralık ihbar ödenirken, 2013 yılında 462 kişiye 7.1 milyon lira, 2012 yılında da 196 kişiye 3 milyon liralık ihbar ödendi.

37 BİN 888 İHBAR GELDİ

Vergi İleşim Merkezi’ne de ihbarlar yapılıyor. Bu çerçevede Maliye’ye geçen yıl 37 bin 888 ihbar geldi. İhbarların büyük bölümü belge düzeni ile ilgili oldu. 17 bin 363 ihbar, belge düzeni ile ilgili ihbarlardan oluştu; bu da toplamın yüzde 45.83’üne denk geldi. Mükellef kaydı ile ilgili 10 bin 753, gayrimenkul sermaye iradıyla (kiralar) ilgili ihbarlar 2 bin 248, asgari geçim indirimi ile ilgili 2 bin 17, sahte ve yanıltıcı belge ile ilgili bin 650, vergi dairesine bildirim yapılmamış işçi çalıştırılmasına yönelik 960, ücret ödemeleri ile ilgili 754 diğer alanlarla ilgili de 2 bin 143 ihbar yapıldı.