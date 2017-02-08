Bakanlık Nutella'yı üreten Ferrero Grubu'nu güvenli buldu

Bakanlığa konuyla ilgili dosyaları sunduklarını belirten Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Uzmanlar fabrikamızda gerekli incelemelerde bulundu. Güvenirliliğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk" diye konuştu.

Avrupa Gıda Standartları Ajansı'nın (EFSA) yaptığı bir araştırma sonrasında, 200 derece üzerinde ısıtılan palm yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğu iddiaları üzerine Ferrero kapılarını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına açtı. Şirketin Manisa fabrikasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Biz hem sayın bakanımıza, bakanlıktaki ilgili birimlere ve aynı zamanda Manisa İl Tarım Müdürlüğü'ne konuyla ilgili olarak temyiz dosyalarımızı sunduk” dedi. Geçtiğimiz perşembe günü bir grup uzman tarafından fabrikalarının incelediğıni söyleyen Genel Müdür Gümüşlüoğlu, “Bu konuyla ilgili fabrika olarak en yüksek standarlarda, en güvenli gıdalar ürettiği bir kere daha teyit edilmiş oldu” ifadelerini kullandı. Nutella'nın raflardan indirildiği haberlerinin asılsız olduğuna vurgu yapan Gümüşlüoğlu, “Sosyal medya üzerinden gelen bir spekülasyon oldu. Hiçbir ülkede raflardan indirilme durumu yok. Türkiye'de de hangi markete giderseniz gidin, bütün marketlerde Nutella'nın raflarda olduğunu görebilirsiniz” diye konuştu.



ÇİKOLATA İÇİN EN UYGUN FINDIĞI TÜRKİYE SAĞLIYOR



Ürettikleri her üründe fındık kullandıklarını anlatan Gümüşlüoğlu, şunları söyledi: “En önemli girdimiz fındık. Türkiye çikolata için en uygun fındığı üretiyor. Dolayısıyla ikamesi çok ama çok büyük. Türkiye'deki verimliliği arttırmak bizim en önemli amacımız."



YÜZDE 90'I TÜRK FINDIĞI



Bu konuda kendilerini sorumlu hissettiklerini anlatan Gümüşlüoğlu, "Türkiye'de fındık üretiminin verimliliğine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. “Nutella ile Türk fındığını dünyaya tattırıyoruz” diyen Azmi Gümüşlüoğlu, fındık ihtiyacının çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşıladıklarını aktararak, “Kullandığımız fındığın yüzde 90'ı Türk fındığı. 19. fabrikamızı Türkiye'de Manisa'da kurduk. 7 fabrikada bin 600'ü aşkın çalışanımızla Türkiye için üretiyor, Türkiye'ye değer katıyor, Türk fındığının en büyük elçisi olarak 100'den fazla ülkede milyonlarca insanla buluşturuyoruz” dedi.



1 milyar avro ciro hedefi



Güçlü ekonomilerin hepsinde mutlaka iç pazarında ekonomiyi destekleyen olması gerektiğinin altını çizen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Gümüşoğlu, 2017 yılında 1 milyar avronun üzerinde bir ciro hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin krizlere en dayanıklı ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Gümüşlüoğlu, “Türkiye'nin potansiyelinin bugünkü durumla karşılaştırdığımız zaman çok daha büyük olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye bu açıdan bakıldığı zaman kendi sektörlerinde çok dinamik, kuvvetli rakipleri olduğunu ifade eden Gümüşlüoğşu, “Esasen hepimiz tüketici için daha iyisini yapmak için can atıyoruz. Canlı, dinamik davranıyoruz. Bu yarış devam ettiği sürece içerde ve dışarda ekonominin güçlenerek büyümesi bence mümkün” şeklinde konuştu.

Manisa'dan üç kıtaya ihracat



Türkiye'nin, Ferrero grubunun en çok değer verdiği ülkelerden biri olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu “Ferrero Grubu olarak Nutella ile 1 milyar kavanozda Türk fındığının lezzetini tüm dünya ile buluşturuyoruz. Burada yaptığımız üretimle 3 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu. Türkiye'nin muazzam potansiyeline inandıklarını ve güvendiklerinin altını çizen Gümüşlüoğlu, şunları kaydett: “Bu inanç, güven ve gönül rahatlığıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mart ayında yeni yatırımlarla Nutella üretiminde kapasitemizi yüzde 50 artıracağız."