Bakanlık PKK raporunu açıkladı !

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün ‘çocuk ve kadın istismarı’na yönelik raporunu tamamladı. 2013-2016 yılları arasında PKK’ya 11 bin 133 teröristin katıldığı, bin 949 teröristin teslim olduğu ve teslim olanların örgüte 15- 17 yaşlarında katıldığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın ‘çocuk ve kadın istismarını’ ortaya koyan ve şubat ayında hazırlanan raporunu güvenlik birimleri, büyükelçilikler ve uluslararası STK’larla paylaştı.

48 sayfalık rapora ulaşıldı. Raporda, “1990’ların başından bu yana çocukları kullanan PKK, çocukların hukuki dokunulmazlığından faydalanmıştır” denildi. Raporda, şehir eylemlerinde sabıkalı hale gelen çocukların daha sonra dağ kadrosuna alındığı kaydedildi.

Çocukların özellikle kundaklama, keşif ve istihbarat çalışması, müzahir kitleyi genişletme ve kara propaganda faaliyetlerinde kullanıldığı vurgulandı. Raporda, kaçırılan ve dağa çıkması sağlanan çocukların ideolojik ve silahlı eğitimden geçirildikten sonra örgüte sadık kadrolar için kullanıldığı ifade edildi.

PKK’nın eleman eksiğini çocuk katılımını artırarak kapattığına dair bilgilere yer verilen raporda, silahlı çatışmalarda yaşamını yitiren çocuklar üzerinden propaganda yapılarak halkın desteğinin alınmaya çalışıldığı belirtildi.

2 BİNİ TESLİM OLDU

2013-2016 yılları arasında bin 949 teröristin teslim olduğu, aynı dönemde PKK’ya 11 bin 133 teröristin katıldığı belirtildi. Teslim olanların PKK’ya 15-17 yaş arasında katıldığı ifade edildi. Raporda, 18 yaş ve üstü katılımın örgütün yüzde 70’ini oluşturduğu, kalan yüzde 30’luk bölümün 18 yaş altı çocuklar olduğu kaydedildi.

PKK’ya kandırılarak katılan çocuklarınsa yüzde 20’yi bulduğuna dikkat çekildi. PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin Afrin, Kobani ve Cezire bölgelerinde 18 yaş altı kız ve erkek çocuklarını kullandığı ve bunların çatışmalarda da görevlendirildiği belirtildi.

‘AJAN’ DENİLİP İNFAZ EDİLİYOR

PKK’da, kadınlara yönelik cinsel istismara da değinilen raporda, “Abdullah Öcalan’ın kadın istismarını eleştiren kıdemli örgüt mensubu Saime Aşkın infaz edilmiştir. Öcalan dışında farklı üst ve orta pozisyonlardaki örgüt yöneticileri de cinsel istismarlarda bulunmuşlardır. Bu istismara karşı çıkan kadınlar ajan denilerek infaz edilmiştir” denildi.

ÇOCUKLAR NE DİYOR? ‘AİLEMLE TEHDİT ETTİLER’

E.A. (Kız-15): “Van’da meslek lisesine giderken bir PKK’lı örgüte katılmamı istedi. Aileme zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine dediklerini yaptım.

Akşam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki buluşma noktasına giderek örgüte katıldım. Dağda yaşam şartları çok zordu. Örgütte Kanas, RPG roketatar ve el bombası eğitimi aldım.”

‘HAKURK’A GÖTÜRDÜLER’

M.Y. (13): “Markete giderken kod adı H.G. olduğunu öğrendiğim PKK’lı yolumu kesti. Elimi kolumu bağlayıp siyah bir arabaya bindirdiler. Sonra bir vadiye götürdüler.

Gittiğimiz yer mağaraya benziyordu. Geceyi orada geçirdik. Ertesi sabah Hakurk kampına götürüldüm. 10 gün kaldıktan sonra Kandil’e götürdüler. Eğitime başlayacağım sırada kaçtım.”