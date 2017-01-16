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BAKANLIK UÇAK KAZASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık uçak kazası için harekete geçti

Ulaştırma Bakanlığı, Kırgızistan'daki uçak kazasıyla ilgili 2 uzmanın ülkeye gönderildiğini açıkladı.

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ACT Havayollarına ait kargo uçağının Manas Havaalanı'na inişi sırasında düşmesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre uçak mürettebatı olan 4 Türk vatandaşı ile birlikte 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan 2 uzman konuyla ilgili Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirilmiştir" denildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "ACT Havayollarına ait HongKong - Kırgızistan Bişkek uçuşunu gerçekleştiren B744 Model Kargo uçağı, Türkiye saati ile 04:20'de Manas Havaalanı'na inişi sırasında, yaşam alanlarının olduğu bir noktaya düşmüştür. İlk belirlemelere göre uçak mürettebatı olan 4 Türk vatandaşı ile birlikte 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sayın Jamshit Khalilov'u arayarak konuyla ilgili bilgi almış ve başsağlığı mesajlarını iletmiştir. Ayrıca kazanın incelenmesine ilişkin her türlü desteği vereceklerini belirtmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan 2 uzman konuyla ilgili Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirilmiştir."

DHA
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