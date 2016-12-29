BAKANLIK UYARDI: BU MESAJLARA DİKKAT !

Bakanlık uyardı: Bu mesajlara dikkat !

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dolandırıcılık amacıyla telefonlara gelebilecek mesajlar hakkında vatandaşları uyardı.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakanlık yetkilisi olarak kendisini tanıtan ve "son model akıllı telefon kazandınız" diyerek, para talebinde bulunan kişilere vatandaşların itibar etmesi gerektiğini açıkladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda bakanlığımız şikayet hattına yapılan ihbarlarda bazı kötü niyetli kişilerin telefonla vatandaşları arayarak kendilerini bakanlığımız yetkilisi gibi tanıttıklarını ve "son model akıllı telefon kazandınız" denilerek belirtilen hesaba bir miktar para yatırmaları ve bu suretle bu telefona sahip olacakları belirtilmiştir. Yine bazı kimselerin vatandaşın cep telefonlarına "devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz" mesajı gönderdikleri belirlenmiştir. Bu numarayı arayanlardan ise TC no, ev adresi, telefon numarası gibi şahsi bilgilerini aldıkları kaydedilmiştir" denildi.

Bakanlığın bu tür uygulamalarının olmadığının kaydedildiği açıklamada, kötü niyetli dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Vatandaşların, bu tür telefonlarla gelen taleplere kesinlikle itibar etmesi, bu ve benzeri bir durumla karşılaştıklarında derhal güvenlik güçlerine müracaat ederek bilgi vermeleri ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.

İHA
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