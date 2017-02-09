Bakanlık'tan El Bab'daki askerlere iyileştirme

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki personel, lojistik, tedarik ve inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyerek rapor hazırladı. Raporda bölgede görev yapan personelin özlük haklarına yönelik iyileştirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, başta Fırat Kalkanı Harekatı olmak üzere terörle mücadele bölgesinde görev yapan personelin özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki personel, lojistik, tedarik ve inşaat faaliyetlerini yerinde inceledi. Müsteşar yardımcısı başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen ziyarette harekatın devam ettiği sahada incelemeler yapıldı, mülki idare amirlikleri ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileriyle görüşüldü. İncelemelerin ardından konuyla ilgili rapor hazırlandı.

"Harekat bölgesinde görev yapan tüm personelin moral ve motivasyonunun çok iyi seviyede olduğu, harekatın sivil asker iş birliği kapsamında tam koordinasyon ve müşterek çalışma içerisinde yürütüldüğü memnuniyetle tespit edilmiştir." ifadelerine yer verilen raporda, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ikmal ve tedarik faaliyetlerinin birliklerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılayacak şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Harekat alanında ihtiyaç duyulan ikmal maddelerinin çok kısa sürede tedarik edilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapıldığı anımsatılan raporda, tedarik işlemlerinin de bu kapsamda yürütüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen yaralı tahliye ve tedavisi kapsamında zırhlı ambulansların harekat bölgesinde kullanılmaya başlandığı bildirilen raporda, 11 zırhlı arazi aracının daha bölgeye gönderildiği kaydedildi.

11 ÇEŞİT DAHA EKLENDİ

Mehmetçik'in barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan raporda, "Harekat ihtiyacına binaen sınır ötesinde halen kurulma aşamasında olan sektörel üs bölgelerinin işletilmeye başlamasıyla söz konusu hususların daha da iyi seviyeye geleceği değerlendirilmiştir." tespitine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığınca bölgede görev yapan personelin kumanyasına mevcutlara ilaveten 11 ayrı çeşidin daha eklendiği belirtilerek, 3 milyon 750 bin konserve, 15 çeşitte 200 bin hazır yemek paketi, 11 milyon 340 bin içecek, bisküvi, çikolata, gofret ve kuruyemişin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Raporda, kumanyadaki kahvaltılıklara ilave malzeme ile hazır tatlıların alınmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü aktarıldı.

ÜS BÖLGELERİNE SICAK YEMEK DAĞITILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki sahra tipi mutfak, çamaşır, banyo ve tuvalete ek olarak bölgede daha rahatlıkla kullanabilecek fonksiyonel konteyner, araca veya römorka monte konteyner veya hareketli konteyner alınması için de çalışmaların devam ettiği kaydedilen raporda, sınır içindeki üs bölgelerinde verilen sıcak yemeğin çeşidinin ve porsiyonunun artırıldığı bildirildi. Sınır dışındaki üs bölgelerinde görevli personele de harekat ortamının elverdiği ölçüde günde bir veya iki öğün sıcak yemek dağıtımına yönelik çalışmaların başladığı ifade edilen raporda, harekatın devamı kapsamında gelecek dönemde iklim ve coğrafi şartlar göz önünde tutularak, ihtiyaç duyulabilecek giyim, kuşam malzemeleri, teçhizat, silah, mühimmat ve diğer ilave malzemelerin alınması ve diğer tedbirler için planlamaların sürdüğü aktarıldı.

ÖZLÜK HAKKI DÜZENLEMESİ

"Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan personel başta olmak üzere bölgede görev yapan personelin özlük haklarına yönelik iyileştirme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verilen raporda, silah ve teçhizat modernizasyonu, personel eğitimiyle diğer konularda yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarının sahaya yansımaya başladığının gözlendiği vurgulandı. Raporda, sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında Suriye sınırına inşa edilecek 825 kilometrelik modüler duvarın 383 kilometrelik kısmının tamamlandığı, bu yıl modüler duvarın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.