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BAKANLIK'TAN EL BAB'DAKİ ASKERLERE İYİLEŞTİRME

Bakanlık'tan El Bab'daki askerlere iyileştirme

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev alan personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki personel, lojistik, tedarik ve inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyerek rapor hazırladı. Raporda bölgede görev yapan personelin özlük haklarına yönelik iyileştirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, başta Fırat  Kalkanı Harekatı olmak üzere terörle mücadele bölgesinde görev yapan personelin  özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacak.  Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin kuzeyindeki terör  hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki personel, lojistik,  tedarik ve inşaat faaliyetlerini yerinde inceledi.   Müsteşar yardımcısı başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen  ziyarette harekatın devam ettiği sahada incelemeler yapıldı, mülki idare  amirlikleri ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileriyle görüşüldü. İncelemelerin  ardından konuyla ilgili rapor hazırlandı.

 "Harekat bölgesinde görev yapan tüm personelin moral ve motivasyonunun  çok iyi seviyede olduğu, harekatın sivil asker iş birliği kapsamında tam  koordinasyon ve müşterek çalışma içerisinde yürütüldüğü memnuniyetle tespit  edilmiştir." ifadelerine yer verilen raporda, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara  Kuvvetleri Komutanlığınca ikmal ve tedarik faaliyetlerinin birliklerin tüm  ihtiyaçlarını anında karşılayacak şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

 Harekat alanında ihtiyaç duyulan ikmal maddelerinin çok kısa sürede  tedarik edilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapıldığı anımsatılan raporda,  tedarik işlemlerinin de bu kapsamda yürütüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen yaralı tahliye ve tedavisi  kapsamında zırhlı ambulansların harekat bölgesinde kullanılmaya başlandığı  bildirilen raporda, 11 zırhlı arazi aracının daha bölgeye gönderildiği  kaydedildi.

11 ÇEŞİT DAHA EKLENDİ 

 Mehmetçik'in barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik  tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan raporda, "Harekat ihtiyacına binaen sınır  ötesinde halen kurulma aşamasında olan sektörel üs bölgelerinin işletilmeye  başlamasıyla söz konusu hususların daha da iyi seviyeye geleceği  değerlendirilmiştir." tespitine yer verildi.  Milli Savunma Bakanlığınca bölgede görev yapan personelin kumanyasına  mevcutlara ilaveten 11 ayrı çeşidin daha eklendiği belirtilerek, 3 milyon 750 bin  konserve, 15 çeşitte 200 bin hazır yemek paketi, 11 milyon 340 bin içecek,  bisküvi, çikolata, gofret ve kuruyemişin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Raporda, kumanyadaki kahvaltılıklara ilave malzeme ile hazır  tatlıların alınmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü aktarıldı.

ÜS BÖLGELERİNE SICAK YEMEK DAĞITILACAK 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki sahra tipi mutfak, çamaşır,  banyo ve tuvalete ek olarak bölgede daha rahatlıkla kullanabilecek fonksiyonel  konteyner, araca veya römorka monte konteyner veya hareketli konteyner alınması  için de çalışmaların devam ettiği kaydedilen raporda, sınır içindeki üs  bölgelerinde verilen sıcak yemeğin çeşidinin ve porsiyonunun artırıldığı  bildirildi.  Sınır dışındaki üs bölgelerinde görevli personele de harekat ortamının  elverdiği ölçüde günde bir veya iki öğün sıcak yemek dağıtımına yönelik  çalışmaların başladığı ifade edilen raporda, harekatın devamı kapsamında gelecek  dönemde iklim ve coğrafi şartlar göz önünde tutularak, ihtiyaç duyulabilecek  giyim, kuşam malzemeleri, teçhizat, silah, mühimmat ve diğer ilave malzemelerin  alınması ve diğer tedbirler için planlamaların sürdüğü aktarıldı.

ÖZLÜK HAKKI DÜZENLEMESİ 

"Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan personel başta olmak  üzere bölgede görev yapan personelin özlük haklarına yönelik iyileştirme  çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verilen raporda, silah ve teçhizat  modernizasyonu, personel eğitimiyle diğer konularda yürütülen çalışmaların ilk  sonuçlarının sahaya yansımaya başladığının gözlendiği vurgulandı. Raporda, sınır  fiziki güvenlik sistemi kapsamında Suriye sınırına  inşa edilecek 825 kilometrelik modüler duvarın 383 kilometrelik kısmının  tamamlandığı, bu yıl modüler duvarın tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

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