BAKANLIK'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığı, fırtınanın neden olduğu elektrik kesintisi hakkında açıklama yaptı.

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Enerji Bakanlığı, kuvvetli fırtınanın sebep olduğunu belirttiği elektrik kesintisiyle ilgili İstanbul'un tamamına elektrik verildiğini, ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, hava şartları  nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği ve saat 21.50  itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan  yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen  yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar  yaşandığı ve kesinti meydana geldiği ifade edildi.

Anadolu’dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul’a,  Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim  hattından  elektrik sağlandığı belirtilen açıklamada, kopmanın meydana geldiği  bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sisin, çalışmaları olumsuz etkilediği  aktarıldı.

Açıklamada, "Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede  etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve  organize sanayi bölgelerine enerji verilmememektedir. Yapılan yoğun çalışmalar  neticesinde 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir." denildi.

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Olumsuz hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve  arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba  harcandığı ifade edilen açıklamada, gece boyu ve yarın tüm ekiplerin, hatların  tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği  belirtildi.

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