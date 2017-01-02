SON DAKİKAREİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİ YAKALAMAK İÇİN BİR EVE OPERASYON
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BAKANLIK'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintileri hakkında açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, çalışmalar neticesinde iki elektrik hattında arızaların giderildiği ve saat 19.05 itibarıyla tüm organize sanayi bölgelerine elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen ve son günlerde arızaların meydana geldiği yedi hattan ikisinde arızanın giderildiği belirtildi.

Çalışmalar neticesinde tüm organize sanayi bölgelerine saat 19.05 itibarıyla elektrik verildiği ifade edilen açıklamada, Trakya Bölgesindeki demir-çelik fabrikalarının da beslendiği kaydedildi.

Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen yedi ana iletim hattında ağır hava şartları nedeniyle geçen hafta perşembe gününden bu yana arızalar yaşanmış ve bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.

AA
880
Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşımHakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Reina saldırısını yapan teröristin en net fotoğrafıReina saldırısını yapan teröristin en net fotoğrafı
Havalimanında şok olay: Üzerimde bomba varHavalimanında şok olay: Üzerimde bomba var
Suriye'deki askerlerin ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyorSuriye'deki askerlerin ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS