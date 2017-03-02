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BAKIM EVİNDE ENGELLİLERE MÜDÜR TACİZİ İDDİASI

Bakım evinde engellilere müdür tacizi iddiası

Yozgat Engelli Bakım Rehablitasyon Merkezi müdürü, iki engelli kadın ve kadın personellerle zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla açığa alındı.

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Engelli 180 kişi bulunan Yozgat Engelli Bakım Rehabilitasyon Merkezi, ‘cinsel istismar’ iddiası ile gündeme geldi. İki engelli kadın ve işe alınan bazı kadın personel ile ilişkiye girdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kurumun müdürü F.C. açığa alındı.

İddialar, mağdur kadınlardan birinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarı değerlendiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, mağdurlar ve çalışanların ifadelerine başvurdu.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt2un haberine göre müdürün, engelli iki kadının yanı sıra temizlik için işe aldığı iki kadına da cinsel istismarda bulunduğu, baskı kurarak ilişkiye girdiği iddiaları ifadelere yansıdı.

İfadesine başvurulan Müdür F.C., suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını beyan etse de müfettiş raporu üzerine bakanlık, Yozgat Cumhuriyet Başsavclığı’na suç duyusunda bulundu. Hakkındaki iddialar nedeniyle müdür F.C., soruşturma tamamlanıncaya kadar Kırşehir’e tayin edildi. Ancak Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatı üzerine, şüpheli F.C. açığa alındı. Yozgat Valiliği yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini, ancak dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğu için açıklama yapılamayacağını bildirdiler.

Hürriyet
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