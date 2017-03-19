  • Şimşek açıkladı ! Yüzde 30 indirim müjdesi
  • Bu mesleği yapan yaşadı ! 158 bin TL maaşı var
  • Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ''Bylock'' çağrısı
  • Denizli'de Suriyeli gerilimi ! İlçe ayağa kalktı
  • Tekmeciyi serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BAKIRKÖY'DE NEVRUZ ALARMI ! METRO KAPATILDI

Bakırköy'de nevruz alarmı ! Metro kapatıldı

İstanbul Bakırköy'de nevruz kutlamalarına izin verilmeyince polis güvenlik önlemlerini arttırdı. Bakırköy Metro İstasyonu da kapatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bakırköy'de yapılmak istenen kutlamalara izin çıkmaması üzerine polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Önlemler çerçevesinde Bakırköy Metro İstasyonu da kapatıldı.

Çevikkuvvet ekipleri ve TOMA'lar, halk pazarının çevresine konuşlandırıldı. Bu arada, D-100 Karayolu yan yolda da polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Öte yandan, güvenlik önlemleri kapsamında Bakırköy Metro İstasyonu da kapalı. Metroyu kullanmak için gelen bazı vatandaşlar, metronun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Bazıları ise alternatif olarak metrobüs ya da otobüsü kullandı. Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılmak istenen nevruz kutlamalarına izin verilmemişti.

DHA
244
-
Almanya yine bir skandala imza attıAlmanya yine bir skandala imza attı
Tuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözlerTuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözler
Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anlarıNuman Kurtulmuş ve eşinin zor anları
Bulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyorBulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyor
İranlılar akın akın Van'a geliyorİranlılar akın akın Van'a geliyor
ABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdüABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdü
Eski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözlerEski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözler
Bahçeli ilk mitinginde ortalığı salladıBahçeli ilk mitinginde ortalığı salladı
Polis eğlence mekanında yakalayınca...Polis eğlence mekanında yakalayınca...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS