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BAKLAVAYLA 'MOZAİK' YAPTILAR REKOR KIRDILAR

Baklavayla 'mozaik' yaptılar rekor kırdılar

Gaziantep'te Çingene Kızı figürlü mozaik baklava “Dünya Çocuk Rekorları Denemesi’’ kapsamında 39,5 metrekare ile dünya rekoru kırdı.

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Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuğun ve birçok sanatçının çalıştığı baklavadan mozaik rekor denemesin de, 39,5 metrekare ile Dünya Çocuk Rekorları denemesi tescil edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Dünya rekorunu baklava ile yaptıklarını belirterek, “Baklava baklava olalı böyle bir renge girmemişti. Nasıl dünyanın 7. Rekabet eden şehri isek, şimdi de dünya rekoru denemesini baklava ile yapıyoruz. Zeugma ve Çingene kızı ile yapıyoruz. Buradan biz farklıyız diyoruz. Biz geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Mozaik baklavanın 6 aylık bir hazırlık aşamasından sonra meydana getirildiğini belirten Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, “ 5 günlük bir uygulama ile meydana getirdik. Bu çalışma Gaziantep’in kültürel değerlerinden antik dönem sanatı mozaik ile baklavamızın bir araya sanatsal bir görünüm ortaya çıktı. Bu çalışmayı birbirinden deneyimli ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptık’’ şeklinde konuştu.
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Gaziantep Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Sancar ise, “Antep’in simgesi olan Çingene Kızın ve Baklava, Amacımız bunları bir araya getirmekti. Bu çalışmada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum’’ diye konuştu.

Rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuk çalıştı, baklavadan mozaik 39,5 metrekare olarak tescillendi.

İHA
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