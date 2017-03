Balık değil umut tuttular

‘Eşitlik için Olta Atıyoruz, Engelleri Birlikte Aşıyoruz’ etkinliği kapsamında engelli kadın vatandaşlar Arnavutköy İskele’den denize olta attılar. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın da vatandaşlarla birlikte olta attığı programa geçtiğimiz günlerde İzmir 16.noterine giden ve kurumda asansör olmadığı için tekerlekli sandalye ile merdivenleri çıkamayan ve kuruma çıkarılmak için görevliler tarafından ücret talep edinilen Milli Tenisçi Büşra Ün de katıldı. İlk defa olta atıp balık tutmaya çalışan engellilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Engelli kadınların yaşadıkları sorunlara da dikkat çektiklerini kaydeden Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Beşiktaş’ta ‘Kadınız, eşitiz, her yerdeyiz’ etkinlikleri dolayısıyla onları destekliyoruz. Eşitlik için olta atıyoruz, engelleri simgesel olarak balık tutarak birlikte aşıyoruz. Hem geleceğe dair ülkemizi büyütmek için hem de engelli engelsiz tüm kadınların yaşamın her noktasında var olabileceğini anlatmak için böyle bir etkinlik planladık. Olta şenliğimizde kadınlar her yerde olmalıdır derken aynı zamanda engelli kadınlarımızın da yaşadıkları sorunlara dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Tenisçi Büşra Ün’den kadınlara tam destek

Noter’de yaşadığı talihsiz olayla gündeme gelen Milli tenisçi Büşra Ün, “Rio Paralimpik Olimpiyatları’na Türkiye’den katılan ilk kadın tenisçi oldum. Hedefim zaten oraya katılmaktı ve inşallah 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da madalya hedefim var. Tabi ki sporda hiçbir şey için söz veremiyoruz yaşayıp göreceğiz. O talihsiz olay da olumlu bir şekilde sonuçlandığı için mutluyum. Artık Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir engelliden Noter’de bu tip bir uygulamada ücret alınmayacak. 2012 yılında bir genelge ile yayınlanmış bir karar fakat uygulamada sıkıntı yaşandı. Mutluyum bu yüzden. Kadınlarımız büyük bir öneme sahip olmalı. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlarımız kendilerine inanıp hedeflerinin peşinden koşmalı” diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Altınokta Körler Vakfı, tekerlekli sandalye tenisi milli sporcusu Büşra Ün’e plaket takdim etti. Öte yandan program sonunda balık ekmek, tahin helva ve meyve suyundan oluşan kumanya dağıtıldı.