  • 9 günlük bebeği 4 bin liraya satmışlar !
  • İngiltere'de terör saldırısı
  • ABD Rakka'ya paraşüt birliği indirdi
  • Eski karısını ve onun kocasını öldürüp intihar etti
  • Sınıra PKK paçavrası diktiler, anında karşılık verildi

BALIK JESTİ TERS TEPİNCE İSYAN ETTİ

Balık jesti ters tepince isyan etti

Survivor'da ünlüler takımından Adem balık tutup arkadaşlarına ikram etti. İkramı kabul edilmeyen Adem isyan etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Survivor'da ünlüler takımından Adem balık tutup Serhat İlhan ve Furkan'a ikram etti. Ancak bu 3 isim balığı istemeyerek Adem'e geri verdi. Adem bu harekete çok bozuldu.

Survivor'da dün Adem balık tutup arkadaşlarıyla paylaşmak istedi, ancak Adem'in bu jesti ters tepti. İlhan, Serhat ve Furkan balıkları istemeyip Adem'e geri verdi. Adem bu hareket karşısında şoke oldu ve "açlıktan ölüyorsunuz sizin yaptığınız ayıp" diyerek isyan etti.

ADEM İSYAN ETTİ

Furkan balıkları Adem'e geri verince, Adem çok bozuldu ve şunları söyledi: Şuan sizin yaptığınız ayıp bundan sonra siz de bana ikramda bulunmayın. Açlıktan ölüyorsunuz, kuzu gibi meliyorsunuz hala kalkmışsınız gurur yapıyorsunuz.

95
-
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
İtfaiye gelene kadar böyle beklediİtfaiye gelene kadar böyle bekledi
Türkiye'den Hollanda'ya çok sert tepki !Türkiye'den Hollanda'ya çok sert tepki !
İnanılmaz olay ! Bonzaili mangal ölümle bittiİnanılmaz olay ! Bonzaili mangal ölümle bitti
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
TGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdiTGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdi
Türkiye'den çok konuşulacak Rusya açıklamasıTürkiye'den çok konuşulacak Rusya açıklaması
Koltuğa oturduğu gibi Erdoğan'ı hedef aldı !Koltuğa oturduğu gibi Erdoğan'ı hedef aldı !
Hediye vereceğiz deyip...Hediye vereceğiz deyip...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS