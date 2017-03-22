Balık jesti ters tepince isyan etti

Survivor'da ünlüler takımından Adem balık tutup Serhat İlhan ve Furkan'a ikram etti. Ancak bu 3 isim balığı istemeyerek Adem'e geri verdi. Adem bu harekete çok bozuldu.

Survivor'da dün Adem balık tutup arkadaşlarıyla paylaşmak istedi, ancak Adem'in bu jesti ters tepti. İlhan, Serhat ve Furkan balıkları istemeyip Adem'e geri verdi. Adem bu hareket karşısında şoke oldu ve "açlıktan ölüyorsunuz sizin yaptığınız ayıp" diyerek isyan etti.

ADEM İSYAN ETTİ

Furkan balıkları Adem'e geri verince, Adem çok bozuldu ve şunları söyledi: Şuan sizin yaptığınız ayıp bundan sonra siz de bana ikramda bulunmayın. Açlıktan ölüyorsunuz, kuzu gibi meliyorsunuz hala kalkmışsınız gurur yapıyorsunuz.